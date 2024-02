A hazaiak a 12., míg a vendégek az utolsó előtti, a 17. helyről várták a folytatást. Az eddigi teljesítményük alapján a két csapat között hat pont volt a különbség. Éppen ezért a szurkolók Szombathelyen és Tiszakécskén is győzelmet vártak a játékosoktól. A pontokra nagyobb szüksége a Tisza-parti gárdának lett volna, mivel a kieső helyen álltak. Ezúttal is az a csapat nyert, aki jobban odatette magát a kilencven perc alatt. A Tiszakécske csapatából eltiltás miatt hiányzott Lehoczky Roland és Szekér Ádám, és sérülések is nehezítették a vendégek összeállítását. Ami a vendégek játékosállományát tekinti: Szekér Ádám, Kállai Zalán, Gyurján Bence és Zamostny Balázs is szerepelt korábban a vasiak csapatában. Erdei Carlo pedig az ősszel még a tiszakécskeiek játékosa volt. Kis Károly vezetőedző úgy nyilatkozott a mérkőzés előtt, hogy ahhoz, hogy nyerni tudjanak a Szombathely ellen, mindenkinek a maximumot kell nyújtania. A látottak alapján ez nem történt meg.

Fotó: Szentirmay Tamás / archív-felvétel

Az eddig lejátszott nyolc bajnoki mérkőzésből négy alkalommal a Szombathely nyert, háromszor a Tiszakécske, egy találkozó pedig döntetlennel végződött. A vendégeknek lehetősége nyílt arra, hogy kiegyenlítsék a győzelmek arányát.

A 12. percben Erdei szöglete után Jagodics fejelt, Kiss Ágoston másodszorra tudta megkaparintani a labdát. Négy perccel később bal oldali beadás után Torvund maradt le a labdáról. Az ellentámadás végén Kiss fogott könnyedén egy labdát. Egy perccel később Szakály lövését hárította Kiss. A 41. percben Csernik lőtt 18 méterről, Kissről kijött a labda pontosan Horváth Rajmund elé, aki közelről a kapuba lőtt 1–0. A 43. percben Nyíri lapos lövését hárította Kiss. Előre vágott labdákkal több alkalommal is a tiszakécskei védők mögé kerültek a szombathelyiek, amiből ugyan nem voltak eredményesek, csak veszélyesek.

A második félidő elején, jobb oldali beadás után Takács közelről lőtt a kapuba 1–1. A 60. percben óriási helyzetet hagyott ki a Tiszakécske. Zamostny középre adott Takácsnak, aki kapura lőtt, de Pálfiról kipattant, ott volt még Takács előtt, de nem tudta a kapuba juttatni a labdát. A 66. percben Erdei jobb oldali szöglete után Jagodics fejelt, Kiss csak másodszorra tudta megfogni a labdát. A 69. percben Rácz két csel után, már a tizenhatoson belül járt és kilőtte a bal alsó sarkot 2–1. A 76. percben a csereként beálló Kelemen teljesen tisztán egyedül csak Kissel állt szemben, de a kapufát találta el. A 84. percben Rácz éles szögből középről lőtt, Kiss szögletre öklözött. A hosszabbítás harmadik percében jobb oldali szöglet után Volencsik lőtt kapásból a kapu fölé.

Az első félidőben nagy fölényben játszott a Szombathely, több lehetőségük is adódott a gólszerzésre, de kimaradtak a helyzeteik. A második játékrész elején átvette a kezdeményezést a Tiszakécske és kiegyenlített, sőt a vezetést is megszerezhette volna, de az sem sikerült. A Haladás végül megszerezte a győztes gólt és megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Szombathelyi Haladás–Tiszakécskei LC 2–1 (1–0)

Szombathely 727 néző, vezette: Kovács J. Zoltán (Mohos Milán, Ring Kevin).

Szombathely: Pálfi – Nyíri (Csonka 80.), Jagodics, Ene, Bolla G., Horváth R. (Horváth A. 68.), Rácz B., Szakály (Jancsó 86.), Erdei, Pintér F. (Kelemen 68.), Csernik (Rétyi 80.). Vezetőedző: Jovic Aleksandar

Tiszakécske: Kiss Á. – Czékus (Gyurján 71.), Fodor, Szőr, Valencsik, Kocsis D., Bertus (Viczián a szünetben), Kállai, Zamostny, Torvund (Takács a szünetben), Cipf (Vajda a szünetben). Vezetőedző: Kis Károly

Gólszerző: Horváth R. a 41., Rácz a 69. illetve Takács az 56. percben.

Szerdán újabb mérkőzés vár a Tisza-parti kisváros csapatára. Ezúttal a Magyar Kupába szerepelnek, az ellenfél pedig az NB I-es Kisvárda lesz. A találkozó 18 órakor kezdődik a városi sportcentrumban.