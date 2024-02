Szabó István két helyen változtatott az Újpest elleni sikerhez képest, bekerült Zsótér és Horváth, Helmich és Májer helyére. A mérkőzés elején a tavasszal még veretlen hazaiak ragadták magukhoz a kezdeményezést, ami gyorsan góllá is érett, a 10. percben egy kifejelt labdát Kiss vett át tizenhatos bal csücskénél, majd egyből a léc alá zúdította azt (1-0). A gól után is adódott egy nagy sansz a hazaiak előtt, egy balról érkező lapos beadást Bedi lőtt kapu fölé a 16. percben. Egy perccel később akár az egyenlítés is jöhetett volna, Horváth oldalszabadrúgást Szabó fejelte kapura, de pont Dombó helyére. A 22. percben Horváth tűzött rá a tizenhatos oldalvonaláról egy szabadrúgást, de az ötösön álló Csóka kifejelte azt. Sokáig mezőnyben csordogált ezután a játék, majd a félidő végén újra felpezsdült a meccs. Croizet a 36. percben még a sorfalról levágódó szabadrúgását a bal kapufa mellé lőtte, de a 42. percben a Safronovtól induló kontra végén jól hozta magát helyzetbe, majd jobbal a rövid felsőbe bombázott (2-0). A 45. percben Zsótér kínálta meg távolról Dombót, de hazai kapus kiütötte ezt a jobb alsóból.

Horváth Krisztofer (fehérben) sem tudott ezúttal segíteni a Kecskeméten

Fotó: Nyitray András

Szünetben hármat is cserélt Szabó István: Májer, Iyinbor és Szendrei is érkezett. A ZTE érezhetően átadta a területeket, várva a kontrákra is, az 53. percben Mance meg is ugorhatott, de éles szögből leadott lövését fogta Varga. A 60. percben a KTE cseréi is kivették a részüket a szépítésből: Májer beadása után Helmich lövését blokkolták, de Zeke érkezett még és ismételt (2-1). Nem sokkal ezután Safronov fejelt kapufát – de les miatt egyébként se adták volna meg – majd a másik oldalon Szendrei csúsztatta fölé Májer fejesét. A ZTE igyekezett masszívan zárni ezután, de kontrák végén azért adódott sansz, a 75. percben Bedi fejesét kellett kiütnie Vargának a bal alsóból. A 81. percben eldőlt a mérkőzés, előbb Horváth átlövését fogta meg Dombó, majd az ellentámadás végén Mance első kísérletét Varga még szintén védte, de a kipattanóra Gruber érkezett (3-1).

Márton Gábor, a ZTE vezetőedzője: – Fantasztikus a játékosok hozzáállása és a mutatott teljesítménye. Ragyogó első félidő után a második kicsit langyosabb lett, de mindig van a csapatban valami plusz, amit ma is megmutattunk. Örülünk a nagyon fontos győzelemnek.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Ellentétes félidőket láttam, meg kell majd nézni, hogy ennek mik az okai. Az első 10-15 perc miatt mindenképpen komoly hiányérzet van bennem, akkor meg is szerezte a hazai csapat a vezetést. Tudtuk, hogy átmenetekre játszanak, s hogy innentől nagyon nehéz dolgunk lesz, de rendeztük a sorokat. Nem tudtunk ezen a napon viszont hatékonyan védekezni, a Zalaegerszeg könyörtelenül kihasználta minden hibánkat. A második félidővel már taktikai szempontokat figyelembe véve elégedett lehetek, jól vittük át a labdákat, helyzeteket dolgoztunk ki, odaértünk a tizenhatoson belülre, de összességében teljesen megérdemelt a ZTE győzelme.

Zalaegerszegi TE – Kecskeméti TE 3-1 (2-0)

Zalaegerszeg, 2588 néző. V: Dr. Csonka (Horváth Z., Rózsa)

ZTE: Dombó – Szendrei, Várkonyi, Safronov, Csóka, Mim – Kiss B. (Hadida 63.), Sankovic, Bedi (Németh D. 85.) – Mance (Sajbán 84.), Croizet (Gruber 53.). Vezetőedző: Márton Gábor

KTE: Varga B. – Szűcs K. (Májer 46.), Szabó A. (Iyinbor 46.), Belényesi, Katona L., Zeke – Vágó L., Zsótér (Helmich 57.), Banó-Szabó (Kovács K. 83.), Horváth K. – Lukács D. (Szendrei 46.). Vezetőedző: Szabó István

Gól: Kiss B. (10.), Croizet (42.), Gruber (81.) ill. Zeke (60.)