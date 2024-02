A Veszprém az NB III. észak-nyugati csoportjában jelenleg a második helyen áll, hátránya csupán kettő pont az éllovas Tatabányával szemben. Tavaly a feljutáshoz is közel állt a VSC, de végül osztályozón alulmaradt a Nyíregyhátával szemben. A Veszprém négy akadályt leküzdve jutott el a 16 közé, a Celldömölk (2-0), a Fűzfő (6-1), a Komárom (4-2), majd legutóbb a tavalyi döntős Budafok (3-2) is elvérzett ellenük.A Kecskemét a ZTE ellen, a bajnokságban elszenvedett vereség után nagyon szeretne javítani, egyben továbbjutni a legjobb nyolc közé, azok utána, hogy Soroksáron (2-1) és Szegeden (1-0) is sikerrel vette a korábbi akadályokat. A KTE csapatkapitánya, Vágó Levente maximálisan tiszteli az ellenfelet, melynél egyébként korábban maga is megfordult.

Vágó Levente (középen) a Diósgyőr elleni mérkőzésen.

Fotó: Bús Csaba

– Nagyon szép emlékek kötnek Veszprémhez, hiszen pályafutásom során először játszhattam az NB II-ben a klub színeiben. Akkor repültem ki otthonról úgymond Szegedről, így egy fontos állomáshely volt számomra. Azon voltam, hogy helytálljak, szerencsére stabilan játszottam is végig a másodosztályban, ennek köszönhettem, hogy fél szezon után tudtam egyet előre lépni, éppen egyébként akkor kerültem Zalaegerszegre. Azóta több tulajdonosváltás is lezajlott, ez már egy teljesen másik Veszprém természetesen. Ugyanakkor mindig követtem a velük kapcsolatos eseményeket, szurkolok is a csapatnak, hogy újra feljusson az NB II-be. Élvonalbeli múltja is van a Veszprémnek, így csak azt tudom nekik kívánni, hogy térjenek vissza egy sikeres útra. Nyáron az osztályozón nem sikerült kivívniuk a feljutást, de idén ismét esélyük nyílhat erre. Biztos vagyok benne, hogy a Veszprém ezt egy nagy meccsnek fogja megélni. Nekünk is megvannak a céljaink viszont, így egy pillanatig sem nézzük le az ellenfelet. Jó csapatról van szó, hosszú évek óta Pető Tamás irányítja a csapatnál zajló munkát, igen eredményesen. Elemeztük őket, hogy mire kell nagyon figyelni, de ezt most némileg megnehezítette az, hogy az NB III-as bajnokság még nem indult el. Nekik ilyen szempontból könnyebb dolguk volt feltérképezniük minket. Nagyon jó mérkőzésre számítok, ahol a maximumot kell nyújtanunk ahhoz, hogy idegenben kiharcoljuk a továbbjutást. Itt már nincs zsákbamacska, aki bejut a legjobb 16 közé, az nem véletlen van ott. Igaz ez a Veszprémre is, de szeretnénk sikerrel venni az előttünk álló feladatot, hogy a nyolc között is ott lehessünk – mondta Vágó Levente.

Mivel a veszprémi stadion felújítási munkálatai jelenleg is zajlanak, a mérkőzést Ajkán rendezik szerdán 17 órakor, a belépést egyébként ingyenessé tette a rendező klub.