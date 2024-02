A férfi bajnokságokban az már korábban eldőlt, hogy a Kalocsa nem, míg a Mizse KC biztosan ott lesz a felsőházban. A Lajosmizse számára még van esély a második hely megszerzésére is a G-csoportban, sőt, akár az első helyre is odaérhet Hollós Máté együttese. Ezért mindent meg is tettek, hiszen hazai pályán 45–33-ra győzték le a PLER U21-es csapatát hazai pályán. A Mizse KC a dobogóról már nem csúszhat le, de az utolsó körben, vasárnap 17 órakor azzal a Törökszentmiklóssal játszik idegenben, mely még megelőzheti. A Kalocsai KC szoros csatában 28–27-re megverte a MAFC-ot az F-csoportban, ezzel azonban még továbbra is az utolsó helyen áll csoportjában. A Kalocsa számára szombaton 16 órakor Csepelen zárul a csoportkör.

A nőknél a Kecskeméti NKSE igen izgalmas és szoros csatában nyert a Rákosmente otthonában 27–29-re. A hírös városiak így megtartották második helyüket a hibátlan ENUSE mögött. A KNKSE számára még téttel bír az utolsó forduló is, hiszen a Vecsésnek még van esélye előzni, igaz, az éllovassal játszanak. A női ligákban hétvégén nem rendeznek fordulót, a csoportkör így március 9-én az Inárcs-Örkény otthonában zárul számukra.

A Bácsalmási PVSE-nek matematikai sansza ugyan volt még arra, hogy a felsőházba kerüljön, ám mivel a rivális Szarvas sorsolása nem volt nehéz, ez igen kevés volt. A PVSE hozta végül becsületből is a kötelezőt, hiszen 35–17-re verte meg otthon a Tisza Volánt, ám mivel a Szarvas eközben megverte a K. Szeged SE-t, elszálltak a remények. A Bácsalmás így az ötödik, és már meg kell barátkoznia az alsóház gondolatával. Az már biztos, hogy az ötödik helyen fejezik be a H-csoport küzdelmeit, az utolsó meccsüket március 10-én, éppen a Szarvas otthonában vívják majd Dankó Ervin játékosai.