– Terhességem alatt jelentős túlsúly rakodott rám, így fiam megszületése után elhatároztam, hogy ledolgozom a felesleges kilókat. Futni és diétázni kezdtem, igaz két év alatt sikerült negyven kilót ledolgoznom, de ennek ellenére nem éreztem jobban magam a bőrömben. Az aerobik sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, így kerületek előtérbe az erősítő edzések, ahol a súlyok játszották a főszerepet. A koronavírus-járvány egy kis visszaesést jelentett a számomra, ám nem töltöttem haszontalanul az időt, elvégeztem a sportoktató- testépítő edző tanfolyamot, amit szinte azonnal kamatoztatni tudtam. Kelemen László súlyemelő, többszörös országos szkanderbajnok, világbajnoki ezüstérmes szkander versenyző, a Fülöpszállási Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület akkori elnöke tanácsára kezdtem edzeni és jegyzetem el magam az erőemeléssel – idézte fel sportpályafutásának kezdeteit Petrovicsné Varga Éva.

Az ambiciózus hölgy első érmét 2022-ben a nyárindító kupán szerezte. Női raw felhúzásban ezüstérmes lett 110 kilogrammos teljesítményével.

– Róma sem egy nap alatt épült, az erőemelésben is rengeteg edzésre, kitartásra van szükség, ahhoz, hogy fejlődjön és eredményeket érjen el az ember. Belevágni egy új sportba amúgy sem egyszerű, de sokat segít a közösség támogató ereje. Együttesen ezeknek tudható be, hogy 2022-ben már nemzetközi versenyen képviselhettem hazánkat, ezen belül egyesületünket. Felhúzásba a WPC-AWPC Erőemelő Európa Bajnokságon ezüstérmes lettem. Szeptemberben a Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupa 2022 & Elit Show versenyen, amit a fővárosban rendeztek meg, felhúzásban elsőként végeztem. A tavalyi év is rendkívül eredményesnek bizonyult számomra, hiszen a nyárindító kupán aranyérmet, a Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupán ezüstérmet, a siófoki Muscle Beach-on bronzérmet, az erőemelő világbajnokságon (GPC Powerlifting World Championships) felhúzásban aranyérmet, az év végi Mikulás kupán pedig bicepszben és fekvenyomásban aranyérmet szereztem – sorolta eredményeit a fülöpszállási sportoló, akinek az idei évi egyik kiemelt célja a ligarekord megdöntése bicepszből.

– Arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki a saját súlya többszörösét tudja megmozgatni, fejben és az edzésmunkán dől el. Figyelek magamra és betartom az edzőm utasításait. Az adottságaim megvannak, ám kitartás és szorgalom nélkül nem haladtam volna előre. Az erőemelésnek több pozitívuma is van számomra. Testileg és mentálisan is „acélosabb” vagyok, emellett erős nőnek is érzem magam. Az erőemelés egyéni sportágnak számít, elsősorban magunkkal versenyzünk, és korábbi teljesítményünket akarjuk túlszárnyalni. Nem szoktam nagyon messzire előre tekinteni, nem építek légvárakat. Célom, hogy többet tudjak, és jobban teljesítsek, mint az előző versenyen – fogalmazott Petrovicsné Varga Éva, aki újabban már a szkanderrel is kacérkodik, augusztusban már szeretné megmérettetni magát.

Éva nem csak sportol, irányít is

Két éve vette át a huszonhét éve működő Fülöpszállási Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület elnöki tisztét Petrovicsné Varga Éva. A létszám mára 25 főre bővült. A vezetőség célja, hogy eredményeikkel öregbítsék településük hírnevét, illetve minél több emberrel szerettessék meg a sport ezen ágait. Legutóbb Szegeden bizonyítottak a fülöpszállási szkanderesek országos versenyen, ahonnan nyolc éremmel tértek haza.