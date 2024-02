Kalocsán jó egy évvel ezelőtt történtek komoly változások a klub életében, erős szponzort talált az együttes az Anda Kft. személyében. Akkor azonnal kialakult az a felállás, hogy egy háromtagú elnökség – András Csaba, Skultéti Csaba és Kohány Gábor alkotta csapat, utóbbi elnköki minőségben is – és sportigazgatóként Markella Viktor vezeti a klubot. Kohány Gábor, az elnök számolt be arról, hogy ez a felállás nagyszerűen bevált, azóta is működik, változtatni így nincs is okuk rajta. Az szemmel látható, hogy az egyesület elégedett a szponzorral, adódik a kérdés, hogy ez vajon fordítva is igaz-e, az Anda Kft. is elégedett-e a felnőtt csapatnál folyó munkával, folyamatokkal.

– Nyugodtan kijelenthetem, hogy igen, hiszen napi kapcsolatban állunk velük – jelentette ki Kohány Gábor. – András Csaba, aki az Anda Kft-t képviseli, nem csupán névlegesen tagja az elnökségnek, hanem tevőlegesen is. Őt is bevonjuk minden döntésbe, rálát az átigazolásokra, és nem is csak külső szemlélőként, hanem örömmel és szívesen kíséri figyelemmel a csapat mindennapjait is, anélkül, hogy szakmai kérdésekbe beleszólna.

Kohány Gábor örömmel számolhatott be általa történelmi léptékűként minősített infrastrukturális beruházásokról is. – Régóta várt jó hírrel indult a 2024-es év a számunkra. Több mint fél éve folytatok egyeztetéseket az MLSZ Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóságával, akik hivatalosan arról értesítették egyesületünket, hogy az elnökségük elfogadta a sportszervezetünk infrastrukturális fejlesztésekre vonatkozó igényét. Így amennyiben az előminősítési folyamat sikerrel zárul, a Kalocsai FC erőfeszítéseinek jutalmául régóta várt, hatalmas léptékű fejlesztések valósulhatnak meg a Molnár Ferenc Városi Sporttelepen. A közel hatvankétmillió forintos TAO-forrásból megújulhat a teljes centerpálya, ahol egy új, automata öntözőrendszer kiépítésére is lehetőségünk nyílhat. Emellett új, könnyűszerkezetes lelátóva és térkövezett parkolóval gazdagodhat a sportelep, és megújulhat pályát körülvevő korlátrendszer is. Örömhír ez nem csak a labdarúgó egyesület, hanem minden kalocsai számára is, hiszen a Kalocsa Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában lévő sporttelep nemcsak a Kalocsai FC sportolói, de a város lakosságának életében is óriási jelentőséggel bír. Az elnökségünk bízik abban, hogy a fejlesztés tovább öregbíti a kalocsai labdarúgás hírnevét és újabb lendületet ad az ANDA Kalocsa gárdájának nemcsak a szezon folytatásához, hanem ahhoz a stabil jövőképhez is, melyet az elmúlt évben az ANDA, valamint helyi támogatóink, szurkolóink segítségével sikerült új alapokra helyezni.

A csapat vezetőedzője továbbra is Kohány Balázs, aki a konkrét szakmai feladatokról, azok végzéséről és ütemezéséről számolt be. – Január 12-én kezdtük meg az alapozást és a felkészülést, heti három, négy edzéssel és négy edzőmérkőzéssel készülünk a bajnoki rajtra. A keretben a tavaszi rajti biztosan lesznek változások. Jelenleg négy új játékos készül a csapattal, a vezetőség azon dolgozik, hogy sikerüljön leigazolni őket, de ilyenkor, a téli átigazolási időszakban természetesen jelentősen nehezíti a helyzetet, hogy ilyenkor a játékosok aktuális csapatával is meg kell egyezni. Azon dolgozunk, hogy ez sikerüljön. A négy kiszemelten kívül is vankét, három olyan játékos, aki szívesen csatlakozna hozzánk, és van olyan is, aki már jelezte, hogy a nyáron nálunk szeretné folytatni. Továbbra is az az alapelvünk, hgoy elsősorban helyi kötődésű, tehát kalocsai vagy környékbeli fiatal játékosokban gondolkozunk. Nagy örömmel számoohatok be arról, hogy három fiatal játékos dacára annak, hogy még csak tizenöt évesek, Polyák Kristóf, Réfy Mór és Perity Olivér már velünk, a felnőtt csapattal kezdték meg a felkészülést.

Kalocsán tehát két hete tart a felkészülés, és Kohány Balázs elmondta, hogy meg van elégedve a kerettel, hiszen ebben az első két hétben végig magas volt az edzéslátogatottság. A Kalocsa a hétvégén a vármegyei első osztályú bajnokságban a második helyen álló Soltvadkert vendége volt. A mérkőzésen jól teljesítettek a parikavárosiak, 1–0-ás vezetésük után kaptak ki 2–1-re a Vadkert vendégeként.

– A hétvégi edzőmérkőzés jól szolgálta a felkészülésünket, hiszen egy jó csapat ellen játszottunk – tekintett vissza a találkozóra Kohány Balázs. –A mérkőzés értékelését két részre bontanám, az első hatvan percben sok pozitívumot láttam, ebben az időszakban vezettünk is 1–0-ra. Az utolsó fél órában aztán szinte teljesen átvette a mérkőzés irányítását a hazai csapat, de ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy hét játékost is becseréltünk, és köztük volt akinek nem sikerült felvenni a mérkőzés ritmusát. Ezen a találkozón öt új játékos is pályára lépett, akiken látszott, hogy erősítést jelentenek csapatunk számára, bízom benne, hogy le is tudunk igazolni mindenkit. Betegség illetve sérülés miatt sajnos egyelőre Varga Sándor, Matos Martin, Farkas Zalán és Varga Stefano is hiányzott.

A Kalocsa a Vatai Adrián, Török Márk, Tamás Benjámin, Rideg László, Vass Zoltán, Tóth Levente, Tóth Kristóf, Székely Ödön, Farkas Szabolcs, Szabadi Ákos, Nagy Szabolcs összeállításban kezdte a soltvadkerti felkészülési mérkőzést, a második játékrészben csereként lehetőséget kapott Rőthy Szabolcs, Rábóczki Richard, Katus Zalán, Tamás Zalán, Bányai Edvin, Monori Martin, Nádasdi Gergely is.

A felnőtt csapat a felkészülési időszakban meccsel még a Tolna vármegyei Kakasd és a szintén Tolna vármegyei Bölcske csapatával – előbbi mérkőzés pénteken, 13 órai kezdettel vívják meg Kalocsán –, és a felkészülési mérkőzések sorát a Paksi ASE vármegyei elsőosztályú csapata elleni találkozóval zárják.



Házi góllövőlista:

6 gólos: Varga Stefano.

5 gólos: Tóth Levente.

3 gólos: Farkas Szabolcs, Farkas Zalán.

2 gólos: Monori Martin, Tamás Benjámin, Tóth Kristóf.

1 gólos: Lakatos-Lengyel Márton, Matos Martin, Rideg László, Salacz Attila.