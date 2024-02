A KTE legközelebb a listavezető Paks otthonában lép pályára február 11-én, 12 óra 30 perces kezdéssel.

Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője: – Nem volt egyszerű mérkőzés. A mérések alapján rendben voltak a játékosaink, mégis azt éreztem, hogy bizonyos játékhelyzeteknél tompábbak voltunk. Elsősorban a széleken éreztem lemaradást, főleg a második félidőben. Nem voltunk jobbak játékban, de hatalmas szívvel játszottunk. Az akarat diadala volt ez a mai, a kispadról cseréink jól szálltak be. Habár kiszenvedett győzelem ez, de nagyon boldog vagyok, hogy három pontot sikerült szerezni, hiszen egy ilyen jó csapat legyőzésének kiváló csapatépítő hatása is van.

Simon Miklós, a DVTK megbízott vezetőedzője: – Készültünk egy meccstervvel, ami működött is. Sajnos hamar gólt kaptunk, ami a B tervet kellett, hogy előhozza. Erre jól reagáltak a játékosaink, nagy helyzeteink voltak, de nem sikerült ezeket berúgni. A félidőben megbeszéltük, hogy miben kell javulnunk, és azt éreztem, hogy a folytatásban nyomás alatt tudtuk tartani a KTE kapuját. Nehéz feltörni a kecskeméti védelmet, nekünk ez sikerült és rövid ideig azt hihettük, hogy vezetünk is. Elégedett vagyok a mutatott játékkal, megvolt bennünk a megfelelő tűz. A játékosiam maximálisan betartották azt, amit kértem tőlük, de ez most nem ért pontot. Gratulálok a Kecskemétnek a sikeréhez!

Kecskeméti TE – DVTK 2–1 (1–0)

Kecskemét, 2127 néző, Vezette: Dr. Csonka Bence (Szalai Balázs, Horváth Zoltán)

KTE: Varga B. – Májer (Szűcs 46.), Szabó, Belényesi, Katona, Zeke (Leoni 66.) – Vágó, Zsótér (Derekas 85.) – Banó-Szabó (Meszhi 66.), Horváth – Lukács (Pálinkás 66.). Vezetőedző: Szabó István

DVTK: Bánhegyi – Gera, Lund, Farkas, Stephen – Pernambuco (Jurek 68.), Holdampf, Vallejo, Popadiuc (Acolatse 75.) – Edomwonyi, Vancas (Kampetsis 85.). Vezetőedző: Simon Miklós

Gólszerző: Horváth (18., 71.), ill. Vancas (59.)

Sárga lap: Lukács (58.), Katona (82.), ill. Popadiuc (10.)