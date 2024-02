A 19 esztendős Helmich Pál 2004. november 20-án született Budapesten, de már 2 éves korában Berlinbe költözött családjával, ott is nőtt fel. Több sportággal is megpróbálkozott fiatalon, végül a labdarúgás mellett tette le a voksát, a Füchse és a Viktoria csapataiban játszott korosztályos szinten. Tavaly nyáron igazolt először Magyarországra, az ESMTK játékosa lett, ahol 13 tétmérkőzésen 2 gólig jutott ősszel.

A középpályásként bevethető Helmich január elején már Kecskeméten kezdte meg a felkészülést, folyamatosan lehetőséget kapott a törökországi edzőtáborban is az edzőmeccseken. A szakmai stábot végül meg is győzte, ezt követően pedig szerződését is aláírhatta mostanra.

– Tudni kell rólam, hogy 16 évet éltem Németországban, ott nőttem fel, ott jártam iskolába és kezdtem el futballozni. 14 éves koromban már éltem itthon, és azt az időszakot nagyon élveztem. Akkor már nagyon érett bennem az elhatározás, hogy hazatérjek. Az érettségi után ezt meg is tettem. Nekem is vannak álmaim, hogy hova is szeretnék egyszer eljutni a labdarúgásban, az első lépéseket ehhez Kecskeméten szeretném megtenni. Azt kaptam, amit érkezésem előtt is hallottam a csapatról, hogy nagyon összetartó a társaság, erős az egység, ezt az első naptól érzem, minden nap örömmel lépek be az öltözőbe. Jól érzem magam, ilyen profi közegben még korábban nem játszottam, ehhez viszont kitűnő hangulat párosul, minden adott tehát a fejlődéshez. Sokat segített a beilleszkedésben, hogy a rangidős játékosok szárnyaik alá vettek, Vágó Levivel különösen jóban vagyunk. Magamat egy nagy küzdőnek tartom, a fizikumom az egyik erősségem, de sokat kell még fejlődnöm természetesen, amiért mindent meg is teszek majd – mondta Helmich Pál.