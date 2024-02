Hat csapat jutott be a női röplabda NB II. három csoportjából, a Nyugati, a Közép és a Keleti csoportból a felsőházi rájátszásba. A kecskeméti HÉP-KRC Röpke éppen az ellen a KRE SC ellen vívta – idegenben – az első mérkőzését, amellyel az alsó házban is találkozott már. Az első két játszma rendkívül kiélezett volt – az elsőt a hírös városiak, a másodikat a fővárosiak húzták be – a harmadik szettet már négy pont előnnyel nyerte a Röpke, a negyedik szett pedig zárótszettnek bizonyult, miután azt -a harmadiknál is magabiztosabban – behúzták a vendégek.

Erki Milán, a csapat vezetőedzője elmondta, hogy annak nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget, hogy az öt leendő ellenfél közül éppen azzal találkoztak, akivel egy csoportból érkeztek.

– Annyiban talán könnyebb dolgunk volt, mint a következő hetekben lesz a Nyugati és a Keleti csoportból érkezett csapatok ellen, hogy tudjuk, kihez megyünk, tudtuk, hogy az ellenfél nagyjából mit játszik, mi várható tőle. Meglehetősen döcögősen kezdtük a mérkőzést, nehezen indult a meccs, meglehetősen sok volt a pontatlanság, a figyelmetlenség, ennek következtében nehezen hoztuk az első játszmát, a második szettben ki is kaptunk. A harmadik szett közepétől kezdtünk el igazán normálisan játszani, onnantól hozta a valódi tudását a csapat. Akkor minden működni kezdett, és a negyedik játszmában végül ki is jött a két gárda közti különbség. Fontos, hogy mindjárt az első meccsen hoztuk a három pontot.

A vezetőedző nem vonakodott játékost kiemelni a csapatból. – A keretből ma Kiss Luca nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A második szettben szállt be csereként, onnantól kezdve a fogadásban, támadásban és nyitásban egyaránt remek teljesítményt nyújtott. Sok pontot ütött, volt vagy hat-hét ász nyitása is, tehát minden játékelemben remek teljesítményt nyújtott.

Károli Gáspár Református Egyetem SC–HÉP-Kecskeméti RC Röpke 1–3 (25–27, 25–23, 21–25, 16–25)

Budapest, játékvezetők: Kósa Dániel, Adler László.

Károli Gáspár RE SC: Szőke, Barcsa, Szabó K., Kreisz, Papp, Páli. Liberó: Hideg. Csere: Mihajlovic. Vezetőedző: Seidlné Szlávik Boglárka.

Kecskemét: Somodi, Kökény, Pintér, Vezsenyi, Fazekas, Csányi. Liberó: Szűcs, Kispeti, Csere: Lehoczki, Kiss L. Vezetőedző: Erki Milán. Másodedző: Farkas Péter.