Szabó Istvánnak az ismert hiányzókon, a sérült Nikitscher Tamás és Nagy Krisztiánon kívül, minden játékos rendelkezésre állt, egyedül Matheus Leoni maradt ki sárga lapok miatt. Ott volt a kezdőcsapatban Lukács Dániel is, aki bizony nagyon gyorsan megmutatta azt, hogy nem felejtett el gólokat szerezni lila-fehér szerelésben.

A 12. percben nagyon szép támadást épített fel a bal oldalon a Kecskemét, a beadás után Banó-Szabó Májernek tette vissza a labdát, aki aztán laposan a hosszúra lőtte azt, ott pedig Lukács passzolta aztán a kapuba (0–1). Alig ocsúdott fel a sokkból a hazai közönség, már meg is duplázta előnyét a KTE, ismét Májer érkezett nagyon jól a jobb oldalon, teljesen üresen kapta meg a labdát, majd a hosszún megint megtalálta az érkező Lukácsot lapos beadásával, így máris nagy előnyt sikerült szerezni (0–2). A Mezőkövesd próbálkozott, de kitűnően működött a szervezett kecskeméti védekezés, egyedül két szöglet variációból alakultak ki veszélyes pillanatok, de Vargának nem kellett védenie. A másik kapunál Banó-Szabó tekerése okozott veszélyt, de elkerülte a jobb felsőt. A 29. percben Drazic pörgetett le a tizenhatos vonalánál egy passzt Csekének, aki a jobbal a jobb alsó mellé lőtt. Kuttor Attila korán cserélt, de erre újabb kecskeméti gól volt a válasz: Horváth tekert jobbról középre egy szabadrúgást, amit Szabó fejelt a léc alá (0–3). A 36. percben Cseke fejelhetett még egy beadás után, de Varga magabiztosan fogta azt, így az eredmény szünetig nem változott.

Szünetben Szabó István sárga lapja miatt óvatosságból lehozta Szabó Alexet, míg a hazaiak egyből hármat cseréltek. Inkább a taktikai csata jellemezte a játékot kezdetben, az első negyedórában mezőnyben gyűrték egymást a felek. Ezt követően Vajda beadása után Hedlund előtt adódott sansz, de 16 méterről a jobb alsó mellé lőtt laposan. A folytatásban Cseri is próbálkozott távolról, de ez Varga Bence zsákmánya lett. Szabó István frissített a támadó szekcióban, egy kontra végén ott is lett volna a sansz Pálinkás előtt, de nem értették meg egymást Meszhivel, így az utolsó passz pontatlan volt. A 75. percben Zsótér tekert középre egy szögletet, amit Belényesi csúsztatott fölé az ötösről a védő mellől. A hajrában már komolyabb izgalom nem alakult ki a pályán, megérdemelt kecskeméti sikerrel indult a tavaszi szezon Mezőkövesden.

Kuttor Attila a gratulációval kezdte, csapata ugyanis nagyon gyorsan elvérzett a KTE ellen. – Egy ilyen meccs után nem marad más, minthogy gratuláljunk az ellenfélnek. Megvolt a tervünk, de az elején gyakorlatilag tíz perc alatt kivégeztük magunkat. Onnantól hiába volt mezőnyfölényünk, az élesség végig hiányzott belőlünk ezen a napon, míg a Kecskemét hideg fejjel, kellő agresszivitással zárta le akcióit. Játszadozva akartuk megoldani a dolgokat, amit ellenfelünk büntetett – értékelt Kuttor Attila, a Mezőkövesd vezetőedzője.

Szabó István szerint maradéktalanul működött az, amit elterveztek a mérkőzés előtt. – Nehéz meccsre számítottunk a Mezőkövesd ellen, hiszen tisztában voltunk ellenfelünk erősségeivel. Az utóbbi időszakban rendre kontrajátékból vertek minket, még hazai pályán is, a játéktervünk ehhez igazodva is módosult valamelyest. Szerettük volna jól zárni a hátsó zónákat, illetve a középpályát, kihasználva a támad zónában kreativitásunkat. Egy egy csapatjáték, mindenki betartotta azokat az utasításokat, amiket megbeszéltünk, illetve amit gyakoroltunk már az edzőtáborban is. Nekünk elég sok minden be is jött, főleg az első harminc percben, míg a Mezőkövesdnek kevésbé, ez is kellett természetesen a sikerhez, hiszen hátrányból már jóval nehezebb játszani. Jó Mezőkövesd volt az ellenfelünk, nagyon örülünk a győzelemnek – értékelt Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője.

A Kecskeméti TE csütörtök este 20 órakor a Diósgyőrt fogadja legközelebb a Széktói Stadionban, majd vasárnap 12 óra 30 perckor Paksra látogat az együttes, így sűrű program vár a lila-fehérekre.

Mezőkövesd Zsóry FC – Kecskeméti TE 0–3 (0–3)

Mezőkövesd, 1950 néző. V: Bognár T. (Kóbor, Rózsa)

Mezőkövesd: Piscitelli – Kállai, Pillár, Beriashvili, Vajda – Cseke (Bőle 46.), Gomis (Szolgai 83.) – Molnár G. (Hed­lund 46.), Babunszki (Szilágyi 29.), Samperio (Cseri 46.) – Dra­zic. Vezetőedző: Kuttor Attila

KTE: Varga B. – Májer (Nagy O. 80.), Szabó A. (Szűcs K. 46.), Belényesi, Katona L., Zeke – Vágó L., Zsótér, Banó-Szabó (Meszhi 67.) Horváth K. (Szendrei 67.) – Lukács D. (Pálinkás 67.). Vezetőedző: Szabó István

Gól: Lukács D. (12., 13.), Szabó A. (31.)