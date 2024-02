A felkészülési mérkőzések sorát az elmúlt hétvégén, február 10-én kezdte meg a Dunapataj, amely a Nyugati csoportban az őszi idény zárultával a harmadik helyen áll. Az első mérkőzést a Fülöpszállás ellen vívták, Németh László két, Tardi László és Allgeier Péter egy-egy találatával 3–1-es félidő után 4–1 arányban győzték le az Északi csoport 2022/23-as bajnokát. A Dunapataj azon a mérkőzésen a Pergel, Szalai, Takács, Kutus Erik, Sztakó, Tardi, Allgeier, Malomsoki Gábor, Bévárdi, Németh L., Knódel tizeneggyel futott ki apályára, csereként szóhoz jutott még Molnár András, Bajusz Róbert, Kovács Dani, Torják Erik, Böde Gábor, Nagyapáti József, Szabó András, Sárkány Zoltán, Arnold Bence is.

Ezen a hétvégén nálánál magasabb osztályú ellenféllel, a vármegyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában szereplő Foktővel találkozott a bajnoki címvédő. Ezen a találkozón a Pergel, Szalai, Takács, Bévárdi, Sztakó, Tardi, Allgeier, Malomsoki Gábor, Botykai, Németh L-, Knódel fölállásban állt oda a kezdéshez a Pataj. Csereként szóhoz jutott még Molnár, Bajusz, Torják, Böde, Nagyapáti József, Szabó András, Sárkány, Arnold, Dömötör. A félidőben 1–0-ra vezetett a Foktő ellen a Pataj, a végeredmény pedig 4–3 lett a hazaiak javára. A gólokat Németh László, Nagyapáti József és Botykai Levente szerezték, utóbbi kétszer is a Főnix SE kapujába talált.

Azzal a felvetéssel, hogy kezdésnek ez meglehetősen biztató, a csapatkapitány, Takács György egyetértett. – Jónak tűnik a forma, és örömmel újságolhatom, hogy kiváló a hozzáállás is– jelentette ki a védőként és középpályásként egyaránt bevethető csapatkapitány, aki mind a két mérkőzésen játszott. – Ez nem csak az eredményekből látszik – amelyekből messzemenő következtetést azért hiba lenne levonni –, hanem abból is, hogy mind a két meccsen húsz fős volt a keret. Sőt, nem is csak az edzőmeccsek iránt van érdeklődés a játékosok réséről, hanem az edzéseken is tucatnyi alá szinte soha nem megy a létszám, ami megyei harmadosztályban azért nem kis dolog. Magából az edzéslátogatottságból is látszik, hogy a srácok eléggé komolyan veszik a felkészülést, és az is, hogy nem csak szóvirág az, hogy bár a harmadik helyen teleltünk, igenis meg akarjuk védeni a bajnoki címünket -jelentette ki.

A csapatkapitány azt is elmondta, hogy természetesen azt is jegyzik, hogy lassan közel két éve veretlen a csapat. Amennyiben május elsejéig nem találnak a bajnokságban legyőzőre, ez a szép sorozhat kétévesre hízhat. Utoljára ugyanis 2022 május elsején kapott ki a Dunapataj, egyébként éppen a Foktő csapatától.