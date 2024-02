A vírus nem kegyelmezett, a héten sorban dőltek ki a kecskeméti játékosok, így mindösszesen kilenc játékost – ebből ketten U20-asok – tudott nevezni a szakmai stáb a Szeged elleni összecsapásra.

Bogues és Karahodzsics kosarával tartotta a lépést a megfogyatkozott Kecskemét a nagy tempót diktáló házigazdával, 504. Woolridge pillanatai következtek, ám a túloldalon Bogues sem tétlenkedett, és Kucsera triplája is beesett, 15–13. Nem sokkal később szintén a saját nevelésű játékos kettő plusz egyes akcióval jelentkezett, és 15–18 után időt kért a Szeged. Sinik és Lukovic is feliratkozott a pontszerzők közé, 18–22. Az első negyed végén a Tisza-parti alakulat volt pontosabb, így 26–22-vel zárult a játékrész.

Karahodzsics termelte be a labdát a gyűrűbe, majd egy távoli és egy tempó volt a válasz a túloldalon, 31–24. Ezt követően nem tudott betalálni a KTE, így 33–24-nél már Ivkovic Stojan kért időt. Ivkovic Milán volt harcias, és kiszorított szögből, fault-gyanús szituációban oldotta meg a befejezést, 33–26. Bognár a másik térfélen tíz fölé növelte a Szedeák fórját, 37–26. Wittmann büntetőkből, míg Lukovic középtávolról volt eredményes, 37–30. Gera megszerezte első NB I. A-csoportos pontjait, két hibátlan egyest süllyesztett el, 41–36. Wittmann triplája jókor érkezett, majd Kucsera tört be bátran, és már csak kettő volt a különbség, 43–41. Szép játék után Lukovic dolga már nem volt nehéz, 45–45-nél érte be a Szegedet a Kecskemét. A félidő előtt jött a csattanó, a dudaszó előtt Ivkovic hármasával sikerült a fordítás, 47–48-cal mehettek szünetre a csapatok.

Lake tette vissza a támadó lepattanót, a másik térfélen pedig Lukovic tüzelt távolról, 49–51. Karahodzsics forgatta meg védőjét, majd jó védekezés után Sinik talált be kintről, 51–56. Lake egyre faragta a Szedeák hátrányát, ám Lukovic gondoskodott aztán róla, hogy ez csak átmeneti legyen, 55–62. Hatalmasat harcoltak a hírös városiak, nem engedték a hazai alakulatot közelebb kerülni, 59–66. A negyed végéhez közeledve minimálisan tudott csak faragni a hátrányából a Szedeák, ötpontos KTE-vezetéssel jöhetett a záró felvonás, 65–70.

Két büntetőt értékesített az SZTE-Szedeák, majd kettessel egyre csökkent a különbség, 69–70. Lukovic kettő plusz egyes akciója roppant jókor érkezett, 69–73. Őrizte előnyét a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, 71–75-nél azonban idejét érezte Ivkovic Stojan, hogy magához rendelje tanítványait, hogy a maradék hat percre rendezzék soraikat. Két rontott hazai támadást büntetett meg Kucsera, majd Sinik tört be a védők között, és tette fel elegánsan a palánkra a labdát, 71–79. Nem találták a ritmust a Tisza-partiak, ellenben Kucsera a büntetőit higgadtan értékesítette, és tízre nőtt a KTE előnye, 71–81. Lukovic két extra hármasa három minutummal a vége előtt gyakorlatilag pontot tett a kérdésekre, 71–87. A végeredmény: 79–91.

– Gratulálok a Szegednek az eddigi teljesítményükhöz – értékelt Ivkovic Stojan, a kecskemétiek szakmai igazgatója. –A mai meccsen ők jártak úgy, mint mi korábban a Honvéd ellen. Katasztrofális dobószázalékba futottak bele, míg mi nagyon jól dobtunk. Ez a bajnokság nagyon szoros, és ezek a tényezők döntenek el egy-egy meccset. Sok problémával küszködtünk, de a végén jól jöttünk ki ebből. Még hosszú út áll előttünk. Heterogén társaság vagyunk, mindenki nagyon jó srác. Az én dolgom, hogy homogén legyen a csapat, biztosan maradjunk bent, és így tudjunk további lépéseket tenni. Gratulálok az egész csapatnak, köszönöm nekik, hogy betegen is vállalták a játékot. Gera Ferenc első NBI A-csoportos pontjai is kellettek ma a sikerünkhöz. Köszönöm a Szegedre elutazó szurkolóink biztatását, sokat jelentett számunkra.

SZTE-Szedeák–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 79–91 (26–22, 21–26, 18–22, 14–21)

Szeged, Városi Sportcsarnok, játékvezetők: Goda László, Györfy Rúben, Horváth Csongor Béla.

SZTE-Szedeák: Woolridge 15/3, Locke 22/6, Balogh S. 2, Bognár 12, Lake 11. Csere: Bailey 14/6, Mucza, Zsíros 3/3. Vezetőedző: Nikola Lazic.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Sinik 7/3, Bouges 10, Ivkovic 7/3, Lukovics 30/15, Karahodzsics 16. Csere: Wittmann 5/3, Kucsera 14/3, Gera 2. Szakmai igazgató: Ivkovic Stojan.