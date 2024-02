Banó-Szabó Bence rendkívül fiatalon, még 2017 augusztusában a Bp. Honvéd színeiben mutatkozott be az élvonalban. A kecskeméti születésű és nevelésű játékos 2014 nyarán került a kispestiek akadémiájára, ahol aztán a lépcsőfokokat megmászva, nem akárhogyan jutott el a bemutatkozásig. Voltak mérföldkövek a 100 meccsig vezető úton, de a kecskeméti sikerekre a legbüszkébb.

Banó-Szabó Bence 100. meccsét játszotta az NB I-ben

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– Jól emlékszem a bemutatkozásomra. A Debrecen ellen játszhattam először. Nem hétköznapi szituáció volt, hiszen csereként neveztek, de az egyik csapattársam megsérült a bemelegítés alatt, úgyhogy két-három perccel a kezdés előtt szóltak, hogy itt a lehetőség. Be sem melegítettem, mentem egyből az öltözőbe összekapni magam és már kezdődött is a meccs. Nagyszerű élmény volt, azt a visszajelzést kaptam utána, hogy jól is ment a játék. Annyira nem kavarogtak bennem az érzések, mert kevés időm volt, azonnal öltöznöm kellett. Megkaptam a taktikai instrukciókat, azokat próbáltam gyorsan átgondolni. Ahogy sétáltunk be persze a régi Bozsik Stadionba, az megvan, az is, ahogy a szurkolók éltetik a csapatot. A kezdősípszó után viszont már tényleg csak a focié volt a főszerep. Voltak mérföldkövek azóta. A Honvédban az első gólom ilyen, amit Mezőkövesden szereztem, illetve a 4–3-as hazai sikerünk a Puskás Akadémia ellen, ott a 93. percben győztes gólpasszt adtam, amit hatalmas ünneplés követett. Kecskeméten születtem, így természetesen még édesebbek számomra az itt elért sikerek, a második hely, illetve az év játékosa cím, amit a Nemzeti Sportnál érdemeltem ki. Sok gólt, gólpasszt tudtam hozzátenni a csapat sikereihez, amire rendkívül büszke vagyok. – emlékezett vissza Banó-Szabó Bence.

A gyorsan jött sikerek után a sérülések sem kerülték el a játékost, ezzel párhuzamosan pedig nem is minden edzője szavazott neki bizalmat a Honvédnál. Kecskeméten viszont kivirágzott, ezt támasztják alá a statisztikák is, hiszen Kispesten 64 meccsen egy gólig és hat gólpasszig jutott, a KTE-ben viszont 36 meccs is elég volt neki hat gólhoz és 14 gólpasszhoz. A kerek jubileumon is az előkészítésben jeleskedett, hiszen Lukács Dánielnek ő adta a gólpasszt az 1–0-os siker alkalmával az Újpest ellen.

– Van bennem némi hiányérzet, hiszen 17-18 évesen mutatkoztam be tulajdonképpen az NB I-ben, most 24 vagyok. Elérhettem volna ezt a 100 meccset akár korábban is. Volt olyan edző, akinél nem játszottam, illetve jöttek sajnos sérülések is, de ilyen az élet. Ezt elfogadtam, mentálisan megerősödtem. Mostanra húzóemberré váltam, ami óriási erőt ad, remélem még rengeteg meccset játszhatok a karrierem során. Hozzám illő jubileum volt egyébként. Mondhatni, ez a védjegyem most már, hogy a társakat sokszor tudom helyzetbe hozni. Annak külön örülök, hogy Lukács Danit sikerült, mert edzéseken ezt hallgattam már állandóan, hogy mikor fogom már őt is kiszolgálni, szerencsére be is rúgta – mondta Banó-Szabó Bence.

A KTE középpályása egyénileg és a csapatta is szeretne minél sikeresebb lenni tavasszal. A Kecskemét igen jól ekapta rajtot, hiszen négyből három bajnokiját megnyerte, ráadásul még a kupában is áll. Nem szállt el azonban ettől a társaság, pontosan tudják, hogy miben kell fejlődni a folytatásban.

– Szeretnék annyi mérkőzést nyerni a csapattal, amennyit csak lehet, hiszen ősszel csak kívülről tudtam izgulni a többiekért. Nagyon örülök, hogy végre pályán lehetek. Egyénileg is vannak elvárásaim magammal szemben, szeretném hozzátenni azokat gólokat és a gólpasszokat a csapat teljesítményéhez, ami már jellemző volt rám. Állunk még a Magyar Kupában, szeretnénk lépésről lépésre haladni ott is. Most viszont csak a Zalaegerszeg elleni bajnoki lebeg a szemünk előtt. Ami a rajtot illeti, abszolút jól kezdtünk a számok és a statisztikák alapján. Természetesen folyamatosan videózunk és elemzünk a meccsek után, pontosan tudjuk, hogy milyen elemekben kell még javulnunk. Az Újpest a második félidőben például beszorított minket, hosszabb távon az a cél, hogy ezt elkerüljük. Tisztában vagyunk vele, hogy nem mi vagyunk a Real Madrid, mely végig dominál és gólokkal nyer, de ez egy jó kezdet, egy jó alap a folytatáshoz. Mindig a helyünkön tudtuk kezelni magunkat, ez most is így van. Eljutottunk 30 pontig, ami egy pozitív hangulatot ad az egész klubnak. Szeretnénk a folytatásban a pontjaink számát növelni, emellett a játékunkat is tovább erősíteni.

A Kecskeméti TE szombaton 12 óra 30 perckor a ZTE vendége lesz legközelebb.