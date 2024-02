Szeretik a majsaiak a kézilabdát, amit az is bizonyít, hogy jóval a múlt szombati rendezvény előtt elkelt az összes belépőjegy a bálra. A város egyik sikersportága a kézilabda, a férfiak és a nők is szerepeltek már a Nemzeti Bajnokság különböző osztályaiban. A felnőttcsapatok a mostani idényben a vármegyei bajnokságban küzdenek. A klubnál komoly munka zajlik az utánpótlásban és már az óvodákban is tartanak „laszti-pajti” foglalkozásokat, így aztán nem véletlen, hogy a jótékonysági bál bevételét is az utánpótlásra fordítják.

A KKC harmadik alkalommal szervezte meg a kézilabdások bálját, melyen ezúttal is elismeréseket vehettek az előző idény legjobbjai, valamint mindazok, akik sokat tettek a sportágért az elmúlt évtizedek során Kiskunmajsán. Az egybegyűlteket Lakatos Zoltán, a KKC elnöke köszöntötte, majd Vas Csaba, a kiskunmajsai „Aréna” legendás szpíkere szólította a díjazottakat. Az elismerések átadói között volt Laluska Balázs, a Szeged és a Veszprém 148-szoros válogatott játékosa, kétszeres olimpiai 4. helyezett kézilabdázó, Apró Ferenc, az MKSZ szakmai felügyelője, Patkós Zsolt, Kiskunmajsa polgármestere és a néhai kiváló majsai kézilabdázó Gazsó László özvegye, Botos Piroska. A helyi kézilabdázás történetében meghatározó szerepet betöltő játékosról, illetve Városi György edzőről elnevezett díjakat az utánpótlás korosztály legjobbjai vehették át. A „Gazsó László, az év ifjúsági fiú kézilabdázója díjat” idén Lakatos Teofil érdemelte ki. A „Városi György, az év ifjúsági lány kézilabdázója díjat” Farkas Lejla kapta.

Az est során köszöntötték és átadták az ezüstérmeket a KKC országos III. osztályú serdülő bajnokságban szereplő leány kézilabdázóinak. A Kurgyis Nikolett edzette csapat névsora: Balog Sára, Dinnyés Atina, Erdélyi Dorka, Farkas Karina, Farkas Lejla, Garas Dalma, Györe Petra, Jegyes-Molnár Milla, Kovács Luca, Malik Virág, Novikov Izabella, Oláh Jázmin, Rekedt-Nagy Renáta, Sólya Gréta, Széll Melinda, Szikora Mira, Szőke Szandra, Törőcsik Fanni és Váczi Veronika.

A felnőtteknél két „életműdíjat” is kiosztottak, amiket a kék-sárgák korábbi kiválóságai Holló Anett és Papdi Gábor kaptak több évtizedes pályafutásukért. A „Kiskunmajsa kézilabda sportjáért díjat” Komáromi Tibor vehette át, akinek neve az évtizedek során teljesen egybenőtt a majsai kézilabdázással. Testnevelőként számos játékos nevelkedett fel a kezei közül, akik közül a legismertebb Szikora Melinda, a magyar válogatott kapusa, akinek első edzője volt. Komáromi Tibor másfél évtizedet töltött a KKC női csapatának élén, akikkel négyszer szerzett bronzérmet a bajnokságban, jelenleg a klub utánpótlásában edzősködik.