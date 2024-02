A vármegyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában szereplő, nagy múltú, és néhány évvel ezelőtt bajnoki címeket besöprő Sükösd SC a 2023/24-es bajnokság őszi idényének a zárásakor a kilenccsapatos mezőnyben a 7. helyen végzett. Két győzelmet arattak a sükösdiek, négyszer játszottak döntetlent, ötször kaptak ki. Nem a legjobb eredmény, ugyanakkor nem is kifejezetten megbotránkoztató és megrázó, hiszen a körülmények ismeretében – amely körülmények egyike az a nem elhanyagolható tény, hogy egyre szűkült a bevethető keret – reálisnak mondható ez a részeredmény. Az őszi idény zárultát követően azonban az addigi játékosedző, Zsók József is elköszönt a csapattól, és kiderült, hogy rajta kívül még hat játékos nem folytatja, közülük többen felhagytak a labdarúgással. Azóta a kívülálló számára nagynak tűnt a csönd Sükösdön, és az teljesen érthető, ha mindezen tények ismeretében némileg félve kopogtat be képletesen az olvasó február derekán, szűk egy hónappal a tavaszi rajt előtt a sükösdi öltöző ajtaján, azzal a hátsó gondolattal, hogy talán nem is lesz, aki ajtót nyisson. Nos, jelen esetben a képletes kopogtatás valóságos meghallgatásra talált, Lógó Zsolt elnök az, aki – szintén képletesen – kinyitja az olvasó előtt az öltöző ajtaját, és beljebb invitálja. És mindjárt magyarázza is ezt a gesztust, mármint hogy miért ő nyitja az ajtót. Mert ugyebár ő az egyesület elnöke, de ahogy az manapság sok helyen lenni szokott, vagy pontosabban jobb helyeken rendre előfordul időnként, immár – reményei szerint egyelőre – afféle mindenes is. A nehézségeket nem titkolja, viszont nem csak nehézségekről tud beszámolni, ennek megfelelően nem a pesszimizmus, hanem az óvatos optimizmus hangján nyilatkozik a csapat jövőjét illetően.

– Tavaly télen célként azt tűztük ki magunk elé, hogy megfiatalítsuk a felnőtt csapatunkat – tekintett vissza Lógó Zsolt. – Sajnos ez a tavalyi év végére nem sikerült, ráadásul igen nagy átalakuláson esett át a keret, hiszen a vezetőedző Zsók József távozott, és mellette még hat játékos köszönt el a sükösdi felnőtt kerettől. Volt, aki abbahagyta a játékot, és volt olyan is, aki eligazolt. Kétségbeesés helyett azonban több helyi kötődésű fiatalt is megkerestünk, akiknek eddig nem nagyon akarózott a felnőtt csapatban játszani. Ám miután közülük többeknek is felvázoltuk az új elképzelésünket, amelynek az a lényege, hogy szeretnénk Sükösdön egy megújult, szerethető fiatal csapatot, végül örömmel fogadták a megkeresést. A hét távozót tehát lényegében sikerült pótolnunk, hiszen nyolc új taggal bővült a keret – köztük vannak visszatérők és újak is –, így aztán várhatóan nem az fogja jellemezni a tavaszt, hogy örülünk, ha tizenegy embert ki tudunk állítani a meccsekre, hanem húsz fős kerettel vághatunk neki a folytatásnak – adott magyarázatot az óvatos optimizmusra az elnök.

– Öt hetes felkészülést terveztünk, heti három edzéssel, emellett pedig négy edzőmérkőzés van tervbe véve, ezekből egyet már lejátszott a csapat.

Az optimizmusra ad okot, hogy mind az edzéslátogatottság, mind az öltözői hangulat nagyon jó, a fiatalok jól érzik együtt egymást, és nagyon reméljük, hogy ez így is marad. Felelősséget nem teszünk a társaság vállára. Az idén tavasszal nem az eredményesség lesz a számunkra az elsődleges, hanem az, hogy összekovácsolódjon a csapat és erősödjenek a srácok. A csapat javarésze fiatal, a fejlődésükhöz edzésre és sok játékpercre lesz szükségük. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem lehet, és nem is kell néhány hónap alatt csodára számítani.

Adódik a kérdés, hogy vajon ki lesz Sükösdön a szakvezető. – Voltak edzőjelöltek, akikkel felvettük a kapcsolatot, de most a jelenlegi elfoglaltságuk mellett egyik sem tudta elvállalni a feladatot. Így az elnökséggel – és a háttérből az egyesületet továbbra is támogató Halász Istvánnal – egyetértésben abban maradtunk, hogy tavasszal Szabados Miklós segítségével én irányítom a felnőtt gárdát. A tavaszt követően, amely során tehát a társaság összekovácsolása a cél, nyárra már mindenféleképpen szeretnénk végleges edzőt találni a csapatunk élére. Jómagam ugyanis az utánpótlásban is igen aktívan dolgozom, és ez a két szerep együtt hosszú távon sok lenne.

Végül adódik a kérdés, hogy az elnök esetében az a meghatározás, hogy mindenes, vajon arra is vonatkozik-e, hogy nem csak vezetőként dolgozik a klub megújulásán, hanem hogy Lógó-góloknak is tapsolhatnak-e tavasszal a drukkerek. – Fogok még játszani – adta meg azt a rövid választ az elnök, aminek alighanem elsősorban a Sükösd drukkerei örülnek.