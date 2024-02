A Bajai Női Kosárlabda Klub egyesület Bács-Kiskun vármegye egyik legnagyobb kosárlabda egyesülete. 2001-ben Nagypál Gábor alapította, a korábbi neve: Bajai Újvárosi Diákkosárlabda Sport Egyesület. A Sugó-partiak a folyamatos építkezésnek köszönhetően az ország tíz legjobb utánpótlás-nevelő egyesülete közé küzdötték fel magukat. Az ország egyik legjobb szakmai műhelyével rendelkeznek, jelen pillanatban százötven kosaras lány pattogtat az egyesületben, hét korosztályban nyolc csapatot versenyeztetnek. Kilenc edző dolgozik a szakosztályban, a Bajai Eötvös József Általános Iskolában, Sugovica ÁMK-ban és az Újvárosi Általános Iskolában pedig előkészítő csoportokat foglalkoztatnak.

– Az az elképzelésünk, hogy ezt az előkészítő foglalkozást más iskolákba is kiterjesszük – utalt a közeljövő terveire Nagypál Gábor, az egyesület elnöke. – Ennek feltétele, hogy több szakemberünk legyen, és ennek az anyagi hátterét is biztosítanunk kell. Tavaly már Érsekcsanádra is jártunk. Próbálunk lehetőleg tömegesíteni. Ennek kapcsán azt persze tudni kell, hogy a mai fiatalságot egyre nehezebb rávenni a rendszeres sportolásra, másrészt a demográfiai hullámvölgynek köszönhetően jóval kevesebb gyerekből lehet meríteni, mint 10-15 évvel ezelőtt. Ennek ellenére szépen működünk. Az az elképzelésünk, hogy minél több fiatalt bevonjunk ebbe a csodálatos sportágba, megismertessük velük az alapokat és a saját nevelésű játékosainkkal a felnőtt NB I.-es csapat utánpótlását biztosítsuk.

– Egyesületünk életében mindig nagyon fontos szempont volt, hogy a klub élén álló felnőtt csapat méltó példát mutasson az utánpótláskorú, az egyesület színeiben pallérozódó fiatal játékosok számára – vette át a szót és tért át a felnőtt csapat szerepére Kucsora Réka, a klub technikai vezetője. – Bár a továbbtanulás minden évben megnehezíti a keret kialakítását, az idei esztendőben azonban nem kevesebb, mint öt felnőtt korú játékossal vághattunk neki a bajnokságnak. Scherer Dorottya, Hilcz Alexa és jómagam közel húsz éve vagyunk jelen sportágunkban, így rutinunkkal igyekszünk segíteni a feltörekvő fiatalokat. Tamás Gréta, Istókovics Adél és Szakony Kata az utánpótlás éveikben háromszor jutottak fel a csúcsra, így többszörös magyar bajnokként – bár még csak 20 évesek – szintén fontos szerep hárul rájuk. A műhelyünkben kiemelkedő utánpótlás nevelés folyik, melynek köszönhetően tizenkét utánpótlás korú játékos kapott lehetőséget arra, hogy beverekedje magát a felnőtt csapat keretébe.

A vezetőedző, Tamás Zoltán nagy hangsúlyt fektet a megfelelő csapatkohézió kialakítására, és arra, hogy mindenki megtalálja a helyét a csapatban. A lányok egységes csapatot alkotnak, talán ennek is köszönhető, hogy a 2022/2023-as bajnoki évadban több váratlan győzelemmel rukkoltak elő. Az egyesület az Amatőr Női NB I. Piros csoportjában az előkelő ötödik helyet szerezte meg. A tabellán a csapatot csak akadémiák előzték meg, amit hatalmas sikernek könyvelhetnek el.

Az idei, 2023/2024-es szezonban majdnem teljes maradt a keret, egyetlen távozó volt csak: Istókovics Adél tanulmányai miatt felhagyott a kosárlabdával. Bár a csapat a régi maradt, a bajnokság új versenykiírás alapján kezdődött meg. A lányok erősorrend alapján az Amatőr Női NB I. Fehér csoportjába kaptak besorolást. A játékosok egy bajnoki esztendőt ugorva még jobban összeértek, ami remek sikerekhez vezetett már rögtön az évad elején. Bár valóban jól kezdték a szezont, becsúsztak váratlan vereségek is, melyeket a visszavágón szeretnének majd kompenzálni. A bajnokság feléhez érve a 9 fős csoportban jelenleg a hatodik helyen állnak. Céljuk a rájátszás elérése, melyhez további két helyet kellene előrelépniük. Ezt a reményükjet arra alapozzák, hogy a Bajai NKK együttese nagyon motivált és rengeteget dolgozik a közös cél eléréséért.