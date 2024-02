Mind a felkészülés, mind az edzőmérkőzések tekintetében tartja az előre eltervezett tempót az ANDA Kalocsa FC, ezen a hétvégén a Tolna vármegyei Bölcske csapatával találkoztak. A mérkőzés 4–4-es döntetlenre végződött, a hazai gólokat Tóth Kristóf, Székely Ödön és Nádasdi Gergely szerezték, Tóth Kristóf kétszer is a kapuba talált.

– Nagyon jól illeszkedett ez a mérkőzés a felkészülésünkbe, mert azt gondolom megyei szinten egy jó csapat ellen játszottunk – értékelt a kalocsaiak vezetőedzője, Kohány Balázs. – Küzdelmes, jó iramú mérkőzés volt, a négy rúgott góllal elégedett vagyok, viszont a négy kapott gól az sok. Ezeket a hibákat, amiket a góloknál elkövettünk, ki kell javítanunk, mert elkerülhető gólokat kaptunk. Az elmúlt két hétben nagyon keményen edzettünk, ez látszódott is a csapaton, de pozitívum, hogy a fáradtság ellenére is utolsó percig küzdött mindenki. A felkészülésünk eddig nagyon pozitívan alakult, a hozzáállás mindenki részéről kiváló, az edzéslátogatottság pedig kimagasló. Az edzéseken a létszám alá tizenöt alá soha nem ment, így a betervezett munkát eddig el tudtuk végezni, bízom benne, hogy a hátralevő időszak is így alakul. Örömteli, hogy több játékos sorsa is rendeződött, valamint hogy már Farkas Zalán is teljes értékű edzésmunkát végez. Most már eldőlt, hogy Székely Ödön, Vass Zoltán, Török Márk és Szabadi Ákos is nálunk folytatja. Ők nem csak játéktudás tekintetében, de emberileg is tökéletesen illeszkednek a csapatunkba – jelentette ki a kalocsaiak mestere.

A Kalocsa számára február 25-én, vasárnap indul a tavaszi idény. Akkor 14 órai kezdettel hazai pályán a Kiskőröst fogadják.