Csütörtökön 19 órától a Pécs vendégei lesznek a kék oroszlánok. Október végén, a kecskeméti összecsapáson magabiztos hírös városi siker született, 9–0-ra nyertek a hazaiak a Messzi István Sportcsarnokban. A Kecskemét jelenleg az 5. helyet foglalja el a tabellán, míg a Pécs a 10. helyen áll.

– Mindkét csapat számára rendkívül fontos lenne a három pont megszerzése – jelentette ki Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – A célok ugyan mások, hiszen mi a felsőházi rájátszásra szeretnénk minél előkelőbb pozícióból nekivágni, ők pedig az alsóházban lesznek érintettek. Kétség nélkül mi vagyunk az esélyesei a mérkőzésnek, ám ez nem jelenti azt, hogy könnyű feladat vár ránk. A mi dolgunkat némileg az is nehezíti, hogy elég kevés idő áll rendelkezésünkre a hétfői, MVFC elleni mérkőzés után, de meg fogjuk oldani természetesen ezt a kihívást is. A célunk nem lehet más, mint a győzelem megszerzése, és ennek érdekében mindent meg is fogunk tenni.