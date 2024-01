A legjobb formában az U8-as gárda kezdte a 2024-es évet, hiszen a gyerekek első tornájukon az első helyen zártak a törökszentmiklósi XIII. Miklós Kupán. Pászti Botond csapata múlt hétvégén Kiskunhalason is remekelt a IV. Top Ár Kupán, ahol a gyerekek az első és második helyet szerezték meg.

– Nagyon elégedett voltam a gyerekek hozzáállásával Törökszentmiklóson. Mindenkin azt láttam, hogy maximálisan igyekezett a torna előtt megbeszélteket, és az edzéseken gyakoroltakat alkalmazni. Szűnni nem akaró lelkesedésüknek és küzdeni akarásunknak is köszönhetően, tornagyőztesként térhettünk haza. Az aranyérem megszerzése mellett a torna legjobb játékosát is a mi csapatunk adta, Bevíz Donát kapta az elismerést. Kiskunhalason két csapattal tudtunk részt venni a tornán. Több kiemelkedő egyéni teljesítmény mellett, végig kezdeményező, ötletes csapatjáték jellemezte a napunkat. Nagyon elégedett voltam a gyerekek hozzáállásával, akik egymást végig bíztatták, bátorították, így a szoros mérkőzések végén is mi örülhettünk. Végül a tornát gyakorlatilag veretlenül zárva hódítottuk el az első és második helyet – tekintett vissza Pászti Botond, a korosztály edzője.

Cegléden két korosztályos együttes is aranyérmes lett az Elekes József Emléktornán, melynek rendszeres résztvevője a KTE.

Az U19 magabiztos játékkal menetelt végig a döntőig lila és fehér csapatával is, a fináléban aztán 3-1-re a fehér keret tudott győzedelmeskedni. Két egyéni díjat is elhoztak, Horváth András lett a gólkirály, Balis Gergő pedig a legjobb játékos.

– Nagyon jó szervezésű tornát sikerült megnyernünk, ahol két csapattal tudtunk indulni, ezáltal mindenki kellő játékpercet tudott kapni. Rendszeres visszajárói vagyunk a ceglédi Elekes József emléktornának, örülünk, hogy most ilyen eredményesen szerepeltünk – értékelt Lóczi Péter vezetőedző.

Az U12 másolta gyakorlatilag az U19 szereplését. A fináléban a fehér csapat legyőzte a lilát, így az arany és az ezüst is a kecskeméti játékosok nyakába került. Nem mellesleg három egyéni díjat is magukkal vihettek a gyerekek: Beszedics Viktor lett a gólkirály, Lajter Kristóf a legjobb játékos, míg Scheiner Zsombor a torna kapusa.

– 16 csapat vett részt a tornán, nagyon jó szervezés mellett két részre bontottuk a keretünket.

Mindkettő meggyőző játékkal jutott el végül a döntőig, ott a fehérek nyertek 5-1-re. Büszke vagyok a gyerekekre a mutatott játék és a hozzáállás miatt is – értékelt Filus Gábor, az U12 edzője.

Nem panaszkodhatnak az év első hónapjára az U9-es csapatnál sem, hiszen ugyancsak kétszer állhattak a dobogó tetejére. Pelikán István és Kovács Zsolt csapata a törökbálinti Next Pro Trophy-n három kerettel vágott neki a megmérettetésnek, egyik csapatuk pedig a végső sikerig meg sem állt.

– Három csapattal utaztunk el tornára, ahol a 15 klubot számláló mezőnyben, mindhárom együttesünknek sikerült továbbjutnia a csoportból. A 7-8. helyért zajló helyosztót egymás ellen vívtuk, míg a harmadik csapatunk meg sem állt a torna megnyeréséig. Nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy végig motiváltan és önbizalommal játszottak – mondta Pelikán István.

Kovács Zsolt irányításával aztán hétvégén Gyálon vett részt egy meghívásos tornán a csapat, ahol házi döntőt játszottak, így az első két helyet sikerült megszerezniük, azok után, hogy délelőtt már egy Bozsik-programon is remekeltek a gyerekek.

– A Bozsik-programon nagyszerű játékkal sikerült ellenfeleink fölé kerekedni, a Helvécia, az UFC és a KLC ellen is magabiztos sikereket értünk el.

Támadásban sok csellel, labdavezetéssel, elmozgással, jó passzokkal, együttműködéssel és a végén szép gólokkal zártuk az akcióinkat. Védekezésünk hatékony volt, itt is inkább a labdakihozatalok, támadásépítések domináltak. Remek teljesítmény volt a csapat részéről. Két csapattal vettünk részt emellett egy meghívásos tornán Gyálon, ahol a srácok nagy kedvvel, mindvégig magabiztosan játszottak. Tetszetős támadások után sok szép gólt lőttek, miközben a védelem szinte hibátlanul állt a lábán. Az egymás elleni meccs döntött az első, illetve második helyről, ahol a lila csapatunk bizonyult jobbnak nagy csatában. Jó volt látni, hogy eredménytől függetlenül a gyerekek ugyanúgy örültek egymás sikerének – mondta Kovács Zsolt.

Az U7-es gyerekek sem maradtak elismerés nélkül, Kovács Tamás csapata a kiskunhalasi Szilády Kupán lett bronzérmes hétvégén, lezárva ezzel a sikeres januárt a klub életében. A téli felkészülés továbbra is zajlik, a tavaszi szezon fokozatosan kezdődik el a csapatok számára.