Mint felhívásunkban írják, az elmúlt hónapok szorgos munkájával egy rég dédelgetett vágyuk vált valóra azzal, hogy a kiskunfélegyházi parkerdőben egy cyclocross/mtb útvonalat építettek. A nevezők ezt a pályát próbálhatják ki a hétvégén az első regionális terepkerékpáros krosszversenyen. A szervezők igyekeztek a lehető legjobb és legtöbb kihívással teli 3 km hosszú útvonalat kialakítani, ami cyclocross, gravel vagy MTB géppel is teljesíthető. Ugyanakkor a gyerekeknek is kijelöltek egy rövidített és nagymértékben könnyített 1,5 kilométeres nyomvonalat, amely akár futóbiciklivel is teljesíthető. A versenyre a helyszínen is lehet nevezni szombaton 09.30–10.40 között. Az első futam 11 órakor indul. Az eredményhirdetés délután 3 órakor lesz. A versennyel kapcsolatban további információ Simon Szabolcs, szervezőtől kérhető a 06-30/643-4134-es telefonszámon.