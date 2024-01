A Dirner-Siland a múlt héten már Bordányban szerepelt, ahol a várakozásoknál jobban megizzadt a sereghajtó ellen. Nagyon fordulatos meccset vívtak a felek, de végül Kanyó János 6 góljának is köszönhetően, 9–7-re nyert idegenben a kecskeméti együttes. Hét kör után a Siland ezzel a negyedik helyet foglalja el a tabellán, és ha harcban akar maradni a dobogóért, akkor a St. Mihály ellen is nyernie kellene, mely a tabellán a hírös városiak mögött helyezkedik el. A két együttes korábban már találkozott, akkor a szegedi együttes hazai pályán 4–3-ra tudott nyerni. A visszavágót már Kecskeméten rendezik szerdán, 20 óra 30 perckor a II Rákóczi Ferenc Általános Iskola csarnokában csapnak össze a csapatok.

Az első idényét futó ScoreGoal tartalék egyelőre nem lehet elégedetlen szereplésével, hiszen a régi „kék oroszlánokra”, illetve jelenlegi fiatalokra épülő keret 7 meccséből ötöt megnyert a bajnokság első felében, ezzel a harmadik helyen áll a tabellán, csupán három pontra az éllovas Lajosmizsétől. A csapatnál továbbra sincs semmilyen elvárás az eredményesség terén, de a pont nélküli Bordány ellen aligha akarna botlani Móra Viktor által összefogott együttes. Idegenben 10–4-re verte korábban aktuális ellenfelét a mostani vendéglátó. A visszavágót szerdán 19 óra 30 perckor rendezik a kecskeméti Katona József Gimnázium Dunszt Ferenc Tornacsarnokában.

Az éllovas NNC Frogs Lajosmizse sem pihen, a címvédő már túlvan egy kupameccsen is idén. Az NB I-es DEAC ellen tisztesen helytállt a csapat, de nem volt esélye felborítani a papírformát, igaz, a 8–0-os vereségre sem szolgált rá a csapat. Búslakodni azonban nincs ok, az igazi feladatok most következnek. A „Békák” kettő ponttal előzik meg a második Mórahalom VSE-t, hárommal a ScoreGoal-t, így a hatodik SZTE EHÖK SE otthonában nem jönne jól egy váratlan botlás. A Lajosmizse nem veheti félvállról a meccset, hiszen a nyitányon alaposan megizzadtak a szegediek ellen, csupán 2–1-re tudtak nyerni otthon. A visszavágót Szegeden a Szent Gellért Fórumban rendezik szerdán 20 óra 30 perckor.