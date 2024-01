Szalai Gábor a Kecskemét saját nevelésű játékosa, gyakorlatilag egész pályafutását a KTE színeiben töltötte, csupán két esztendőre távozott fiatalon Angliába. Visszatérése után az akkor NB III.-as klub játékosa lett, majd részese volt az NB I.-ig vezető útnak is. A magyar válogatottba tavaly nyáron hívták be először, azóta rendre számít rá Marco Rossi, igaz, még nem lépett pályára.

Szalai távozását a klub honlapján Tóth Ákos sportigazgató erősítette meg, aki elmondta, Szuhodovszki Soma eladása után egy újabb komoly üzletet kötöttek meg.

– Az átigazolási időszakban soha nem lehet azt mondani, hogy biztosan nem lesz változás. Ezt jól alátámasztja, hogy Szalai Gáborért csütörtök este egy külföldi élvonalbeli klub jelentkezett be. Ő az egyetlen, akinek szerepel egy konkrét kivásárlási ár a szerződésében, ami ilyen szempontból a tárgyalási folyamatokat leegyszerűsíti. Ha azt mondom, hogy nagy büszkeség számunkra az, hogy egy játékost a magyar piacon rekord összegért adunk el, akkor nem kell azt ecsetelnem, hogy mekkora presztízse van a jövőre nézve számunkra annak, hogy a nemzetközi piacról érkezik konkrét, hivatalos ajánlat. Mindig azt vallottuk, hogy értéket akarunk teremteni Kecskemétnek, illetve hosszabb távon a magyar labdarúgásnak. Ez egy olyan léptékű lehetőség Gabi számára is, amihez csak sok sikert tudunk neki kívánni. Saját nevelésű játékosunk, az NB III. óta részese a klub felemelkedésének, így még büszkébbé tesz minket az, hogy ilyen messzire juthat, akkor is, ha természetesen pótolnunk kell – mondta Tóth Ákos.

A KTE sportigazgatója a klub honlapján a távozók pótlásáról, illetve a további tervekről is beszámolt, egyelőre konkrét nevek említése nélkül.

– A pótlásra már nyáron megkezdtük a felkészülést, hiszen tisztában voltunk vele, hogy komoly értékeink vannak, akiknek eljön az idő a karrierjükben, amikor váltanak. Nyáron pont ezért szereztük meg Varga Bencét és Zeke Máriót például, akik ugyancsak saját játékosaink immáron, illetve ezért tettünk meg mindet Horváth Krisztofer megtartásáért is. Mellettük is vannak olyan feltörekvő játékosok, akiknek eljöhet az ideje tavasszal és bízunk bennük, a védelemben Iyinbor Patrick és Katona Levente is várja a lehetőséget Gabi távozása után. A keretünk bővült, még ha ezt a sérülések árnyalták is. Ami a pótlást illeti, Banó-Szabó Bence szinte új igazolás lesz, hiszen nyár óta nem futballozott, azt viszont láttuk a DVSC elleni bajnokin, hogy mekkora hatással van a csapatra. Nikitscher Tamás is rendkívül jól halad a rehabilitációjával, tavasszal újra csatasorba állhat. Tervezünk még igazolásokat, konkrét nevek is vannak, de természetesen addig nem szeretnék mondani egyet sem, amíg nincs aláírt megállapodás. Dolgozunk azon, hogy megtaláljuk azokat a lehetőségeket piacon, illetve azokat az új kedvenceket, akik sok örömet szerezhetnek a szurkolóknak. A céljaink nem változtak, Szuhodovszki Soma és Szalai Gábor esete tulajdonképpen azt mutatja, hogy a munkánk célt ért. Két olyan játékost is felépítettünk, akik az NB III-ból vagy az NB II-ből indultak, kvázi ismeretlen játékosokként. Kecskemétről lettek válogatottak, minden esélyük megvan arra is, hogy ott legyenek az Európa-bajnokságon. A mi filozófiánk továbbra is az, hogy megtaláljuk az új Szalaikat, az új Szuhodovszkikat, akikkel aztán közösen bejárjuk ezt az utat, közben a szurkolóknak is sok örömet és szép pillanatot okozva.