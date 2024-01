Amikor a tiszakécskei foci újjáépítése 2015-ben elkezdődött, Szabó László akkor került a csapathoz. Sikeres négy évet tudhat maga mögött, mert egészen a másodosztályig meneteltek. A szurkolók egyik kedvenc játékosa volt, nem csak azért, mert mindig tiszta szívvel küzdött a pályán, de azért is, mert jó kedélye átterjedt a többiekre is. A nyáron ismét felmerült a szakmai stáb előtt a neve, de nem labdarúgóként. Egészen más feladatot bíztak rá, mert az új bajnokság kezdete óta videóelemzőként dolgozik.

– Nagyon szerettem Tiszakécskén játszani, szuper négy év volt minden tekintetben. Most, az új bajnokság elején megkeresett Horváth Adrián szakmai igazgató, hogy vállaljam el a videóelemzői pozíciót. Ez egy egészen más szerepkör, mint játékosként rúgni a labdát, de nagyon élvezem, és remélem, hogy tudok segíteni a munkámmal a csapatnak. Az, hogy ez mit is jelent konkrétan? A feladatom összetett. Legfőképpen az ellenfelek elemzésében, abban segítem a stábot és a csapatot, hogy minél jobban feltérképezzük a soros ellenfelünket. Erre helyszínen ritkábban van lehetőség, mert általában a mi csapatunk is ugyanazon a napon játszik, és akkor ott kell lennem. Inkább meccsfelvételeket nézek meg, az elmúlt öt-hat mérkőzését a soros ellenfélnek, amiből összerakunk egy kis anyagot a csapatnak. Először én nézem meg, és abból készítek egy összeállítást. A vezetőedzővel egyeztetek és megbeszéljük, hogy mit szeretne, mi az, amit látni akar, és mi az, ami nem annyira szükséges. Fontos az is, hogy az ellenfél csapata milyen játékrendszerben játszik. Mit játszanak támadásban, védekezésben, az átmenetekben. Ha látunk olyan játékost, aki veszélyt jelenthet a csapatunk számára, arra felhívjuk a figyelmet.

Amit közösen kialakítottunk, azt mutatjuk meg a csapatnak.

Amennyiben a vezetőedző igényli, akkor természetesen a saját mérkőzéseken a teljesítmények kielemzése is a munkám egy része. A végső döntést minden esetben természetesen a vezetőedző hozza meg. Minden edzésen ott vagyok, így gyakorlatilag pályaedzői feladatokat is ellátok. Egyelőre az edzéseket nem vesszük fel videóra, de már tervbe vettük, így azokat is ki tudjuk majd elemezni. Ez azért is jó, mert akkor lehet látni azt, hogy mit kell kijavítani és miben kell fejlődni. Az eddigi tapasztalatom az, hogy nagyon jól megy a munkánk.

Az új játékosok kiválasztásában még nem volt szerepe Szabó Lászlónak, de elképzelhető, hogy az elkövetkezendő időben ebben is segítséget tud majd nyújtani. Egyelőre a másodosztályú csapatokra fókuszál, de ha teheti, akkor nemzetközi mérkőzéseket is figyelemmel kísér, mert azokból is rengeteget lehet tanulni. Az újítások ugyanis ott jelennek meg először. Szabó László egyelőre a labdarúgó tapasztalatára épít, ugyanis videóelemző-képzésen még nem vett részt, de ezt és az edzői végzettséget is szeretné megszerezni. Viccesen meg is jegyezte, hogy akár az UEFA Pro diplomáig is elmegy. A szerződése egy évre szól, aztán majd meglátják a folytatást. Tiszakécskére valószínűleg új vezetőedző érkezik majd a tavaszi kezdésre. Amennyiben lesz, akkor Szabó László az ő bizalmát is szeretné elnyerni, és az ő igénye szerint szeretne dolgozni.

A mindennapi munkája mellett Szabó László a labdarúgást sem hagyta abba. Igaz, hogy nem az NB II.-es keret tagja, annak nem is lehetne, mert akkor nem tudná ellátni a rábízott feladatot, hanem a vármegyei első osztályú gárda alapembere. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a bajnokság elején még nem tudták azt, hogy lesz-e ideje arra, hogy továbbra is rúghatja majd a labdát, de az utóbbi mérkőzéseken már kezdőemberként szerepelt a csapatban. Nehéz is lett volna számára egyik pillanatról a másikra abbahagyni a focit. Nagyon élvezi a játékot, a társaság is jó, és az eredmények is jönnek, mert az őszi szezon befejezésével a Tiszakécske II. a megyei első osztályú bajnokságban az ötödik helyet foglalja el a tabellán. Szabó László azt csinálja, amit szeret, és ezzel még az NB II.-es és a vármegyei első osztályú csapatnak is tud segíteni.