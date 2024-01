Szabó István szerződése eredetileg 2025 nyarán járt volna le, ezt a megállapodást hosszabbították most meg a felek további egy évvel, megerősítve ezzel az egymásba, illetve a közös munkába vetett bizalmat is. Tóth Ákos sportigazgató elmondta, gördülékenyen és hatékonyan tudnak együtt dolgozni a felek az első pillanattól fogva, így minden amellett szólt, hogy ezt az együttműködést újra megerősítsék.

– Van olyan szoros és jó a viszony már köztünk, hogy tulajdonképpen nem is tárgyaltunk, csupán beszélgettünk a közös folytatásról, melynek végére nagyon gyorsan pont is került. Úgy gondolom, hogy jobb helyet ennek bejelentésére nem is találhattunk volna, mint az edzőtábor, ahol a csapattal oszthattuk meg azonnal a hírt. Az utóbbi kettő és fél évben nem először csaptunk egymás tenyerébe, ez annak köszönhető, hogy a bizalom mindkét fél részéről kölcsönös, akarunk és tudunk még tovább fejlődni klubként és csapatként is, a közös munka gördülékeny és hatékony. Nincs titok, a maga területén mindenki hozzátette eddig is a maximumot. Nagy utat jártunk be, mely során a klub végig azt tartotta szem előtt, hogy minden támogatást megadjon a szakmai munkához, ez nagyon komoly eredményekkel párosult a stáb és a csapat teljesítményének hála. Van egy filozófiánk, egy identitásunk, mely a hazai játékosok fejlesztésére, felépítésére épül, emellett továbbra is kitartunk. Ebbe Szabó István személyisége és munkája tökéletesen beleillik. A ránk jellemző egység és összetartás érzésem szerint csak még erősebb lett a tél folyamán. Nagyon sok munka van mögöttünk, mely reményeink szerint a tavaszi szezon során szép eredmények formájában is sok örömet okoz majd drukkereinknek – mondta Tóth Ákos, a KTE sportigazgatója.

Szabó István hozzátette, számára a klubhűség továbbra is fontos, hiszen már gyerekként is arról álmodott, hogy a KTE-vel érjen el sikereket. Szabó Istvánt játékosként és edzőként is lila-fehérben kezdte el felépíteni pályafutását, 2011-ben már pályaedzőként volt részese a Magyar Kupa diadalnak, majd 2012 tavaszán nevezték ki vezetőedzőnek. 2021 nyarán tért vissza a jelenlegi klubvezetés hívására, azóta az NB II-ben és az NB I-ben is ezüstérmet ünnepelt, illetve megszerezte első nemzetközi sikerét is a KTE.

– Nagy megtiszteltetés, hogy a tulajdonos úr és a klubvezetés egyhangúlag szerette volna, ha a közös munka folytatódik. Ezen egy percet sem kellett gondolkodnom, de ez a csapat és a stáb érdeme is, hogy a bizalmat megkaptam. Sokszor mondom, hogy serdülős ifista koromban nem gondoltam volna, hogy egyszer ilyen megtiszteltetés ér majd szeretett klubomban. Hiszem, hogy sok élményben lesz még részünk, ezért ezután is mindent meg fogunk tenni közösen, ahogy eddig is. Közhely, de nálam tényleg számít a klubhűség és a KTE szeretete, nem mellesleg úgy látom, hogy tudunk még tovább fejlődni közösen a klubbal. Nagyon szívesen dolgozom Kecskeméten és jól érzem itt magam – mondta Szabó István.