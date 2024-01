A beszélgetés a birkózó szakosztály előző évét foglalta magába, emellett pedig a 2024-es terveikről is beszámolt az osztály vezetője. Az idei év nem utolsó sorban olimpiai esztendő is egyben, a beszélgetés alatt erről is esett néhány szó.

Banó Csaba először az őszi szezonról számolt be, ami leginkább a diákolimpiákról szólt, de voltak magyar bajnokságok is, és az évet a lehető legjobban, az elképzeléseik szerint zárták. A Kecskeméti Birkózó Club és a Kecskeméti Sportiskola birkózó szakosztálya a tavalyi évben összesen csaknem 500 olimpiai pontot szerzett, ami szerencsére túlszárnyalta a 22-es év eredményeit.

A birkózás az utóbbi években nagy népszerűségnek örvend, és bár minden sportágban van némi lemorzsolódás, a szakosztály vezetőjétől megtudhattuk, hogy Kecskeméten már évek óta 50 fő körül mozog a rendszeresen birkózni járók száma.

A beszélgetés alatt további részletek derültek ki a grundbirkózásról, a strandbirkózásról, az egyesület jövőbeni céljairól is, de az is kiderült, hogy milyen módon lehet csatlakozni a KESI birkózó szakosztályához.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.