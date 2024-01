A vendégek hozták el a labdát a feldobást követően, ám Bogues két büntetőjével a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szerezte meg a mindkét fél számára roppant fontos meccs első egységeit. Lukovic is beköszönt, akit Karahodzsics követett kétszer, máris 8–0 állt a táblán. Kiválóan védekezett a hírös városi alakulat, és a támadójáték is olajozottan működött, 10–0-nál időt volt kénytelen kérni a Honvéd stábja. Dokovic triplájával a budapesti gárda is elkezdte a pontgyártást, majd Filipovic és Hajdu is csatlakozott, és eltűnt a hazai előny, 10–10. Átvette az irányítást a Honvéd, 14–20-ra tudtak meglógni. A negyed végére sikerült közelebb kerülnie a KTE-nek egy hajszállal, 18–23-mal zárult az első etap.

Sinik szerzett labdát, majd szépen oldotta meg a befejezést egy az egyben a védővel, 20–23.

A vendégek amerikai légiósai közelről és távolról sem tévedtek, 20–28. Kucsera kettesére Wesson triplával válaszolt, majd Brown tempója is behullott, 22–33. Bogues kettő plusz egyes akciója jókor érkezett, azt követően pedig még egy ziccert tett fel eredményesen, 27–33. Lukovic a büntetővonalon volt higgadt, majd távolról sem tévedett, 32–33. Időt kért a fővárosi stáb, érezhető volt, hogy összezavarodtak elől és hátul is, ezt igyekezett Jovanovic rendezni. A félidőhöz közeledve egyre feszültebb lett a légkör, és ebből a vendégek jöttek ki jobban, 33–41.

Élesebben kezdtek a vendégek a folytatásban, majd Karahodzsics ellen faultoltak, a büntetők a helyükre kerültek, 36–46. Boguest sportszerűtlenül tartóztatták fel, mindkétszer higgadt maradt, 38–46. Dokovic az egyik oldalon, Körmendi a másikon oldotta meg, 40–48. Büntetőkből tudott csak a következő periódusban eredményes lenni a Kecskemét, a különbség nem változott, 42–50. Brown a sarokból hintette be, míg Dramicanin a gyűrű alatt helyezkedett megfelelően, 44–53. Wittmann csapta be a komplett vendég védelmet, 46–53. Sok hibával játszott mindkét együttes, alig született pont a harmadik etap utolsó perceiben, 46–56.

Akadozott a hazai támadójáték, de a Honvéd sem büszkélkedhetett túlzottan, egyedül Wesson talált be tőlük két és fél perc leforgása alatt, 46–58. Bogues két hárompontosa a legjobbkor érkezett a Kecskemétnél, 52–60. Négy minutummal a vége előtt tíz egyég volt a differencia Wesson trojkáját követően, 53–63. Az eddig szolidan teljesítő Henry maradt egyedül, és 55–68-ra módosította az eredményt. Időt kért Ivkovic Stojan két perc ötvenhárom másodperccel a vége előtt, hogy kidolgozzák a stratégiát a hajrára. Wittmann szállította is a tőle megszokott kritikus pillanatban dobott hármast, majd Bogues hozta még közelebb a hírös városiakat, 60–68. Honvéd időkérés következett, ezután Wittmann és Karahodzsics büntetőket dobhattak, felemás sikerrel, 62–68. Az utolsó perc a taktikai faultokkal, és az azokért járó dobásokkal telt. Wittmann hármat tett a neve mellé ebből, 65–70. Brown egyesei után Ivkovic rendelte magához tanítványait, 65–72. Hiába igyekezett, áttörést nem tudott felmutatni a Kecskemét, így a Honvéd örülhetett a végén, 67–75.