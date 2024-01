Az első helyen álló, bajnoki címvédő Lajosmizse a képzeletbeli dobogó harmadik fokán álló, kecskeméti ScoreGoal Futsal Pro-sport csapatát fogadta a bajnokság 8. fordulójában. A mérkőzés nagy csatát ígért, és azt is hozott. Az első játékrészben a két kapus, hazai részről Peltzer Márk, kecskeméti oldalról pedig Papp Zoltán volt a főszereplő – természtesen barátaik, csapattársaik segítségével –, ugyanis egyiküknek a hálója sem rezdült meg. A gólcsendet Beregszászi Béla törte meg a 25. percben. Ezt követően közel tíz perc telt el 0–1-es állás mellett, a hazaiak nem csak vágytak arra, hogy ne ez maradjon a végeredmény, hanem tettek is a változás érdekében. Somogyi Szilveszer előbb egyenlített – öt perccel a lefújás előtt –, majd Galambos Ádám a 38. percben a három pontot jelentő második hazai találatot is megszerezte. Így 2–1-es győzelemmel otthon tartotta mind a három pontot, és megőrizte az éllovas pozícióját a tabellán az NNC Frogs Lajosmizse.

NNC Frogs Lajosmizsei FC–SCoreGoal Futsal Pro-Sport Kft 2–1 (0–0)

Lajosmizse, Polyák Imre Sportcsarnok, vezette: Szalai Szabolcs, Mígh Tamás, Vajda Zoltán.

Lajosmizse: Peltzer – Faragó, Kovács J., Dobosi, Galambos. Csere: Barna – Farkas, Somogyi, Szarka, Trebier Sz., Szabó Sz., Treiber G. Technikai vezető: Peltzer Vilmos

ScoreGoal Pro-Sport: Papp – Dudás, Récsei, Beregszászi, Tóth L. Csere: Nagy L., Gondi. Vezetőedző: Móra Viktor.

Gól: Somogyi a 35., Galambos a 38., illetve Beregszászi a 25. percben.