A ScoreGoal Kecskemétet vendéglátó Gyöngyös a másodosztályban szerepel, jelenleg sereghajtók a férfi futsal NB II. Keleti csoportjában, a hírös városiak pedig a férfi futsal NB I.-ben jelenleg az 5. helyen állva várják a bajnoki folytatást. Marko Gavrilovic koncentrált csapatot, céltudatos játékot ígért a mérkőzés előtt, és tartotta a szavát. A kecskeméti csapat már az első percben magához ragadta a vezetést Szabó Ábel révén, majd még két gyors hírös városi gólt szállított Pál és Milosvaljevic távolról, 0–3. Ezt követően sem álltak le a kék oroszlánok, a 8. percben két találatot is jegyezhettek. Fekete jó tíz méterről zörgette meg a hálót, míg Tomic egy kontra végén kellett, hogy az üres kapuba passzoljon, 0–5. A gólzsák még tovább szakadt: Szabó Ábel és Milosavljevic növelték hétgólosra a vendég fórt. Ezt követően változtattak a kecskemétiek, és a fiatalokat is bevetésre küldték, akik éltek is a bizalommal. A félidő előtt még egy szögletvariációból Suscsák is betalált, így 0–8-ás állás mellett vonulhattak pihenőre a felek.

Fordulást követően a 26. percig kellett várni az újabb gólra: Milosavljevic villant meg ismét, 0–9. Csapattársa, Suscsák sem akart lemaradni, így egy minutummal később már 0–10 állt a kijelzőn. Nem sokkal később tetszetős támadásból, három passz után Szabó Ábel volt higgadt, 0–11. Agresszívan védekeztek a kék oroszlánok, Suscsák szerzett labdát, majd hozta kihagyhatatlan helyzetbe Birót, 0–12. Ezt követően újra a hírös városi ifjú titánok következtek a gólgyártásban. A 32. percben Nádudvari érkezett jó ütemben a centerezésre, 0–13. Hajnal is hasonlóan jól érezte, hová kell helyezkednie a támadás végén, a 36. minutumban 0–14 állt az eredményjelzőn. A végeredményt kialakító találatot Biró Attila lőtte a 37. percben, 0–15.

– Kiváló meccset játszottunk, ezt az eredmény is tükrözi – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Az elejétől a végéig maximálisan koncentráltunk, magas hőfokon égtünk. Büszke vagyok a csapatra, nagyon jól teljesítettek a srácok. Külön öröm számomra, hogy a fiatal játékosok sokat tudtak a pályán lenni, és megmutatták, hogy ők a kecskeméti futsal jövője. Jó példák lehetnek ők a feltörekvő, többi tehetségünk számára. Mostantól a következő megmérettetésekre kell koncentrálnunk, hiszen rövid idő alatt négy bajnoki meccsünk is lesz február 1-ig bezárólag.

Energia SC Gyöngyös–ScoreGoal Kecskemét Futsal 0–15 (0–8)

Gyöngyös, vezette: Tamási Patrik, Tiringer Máté, Deme Rajmund.

Gyöngyös: Matin – Volyák, Fekete V., Marosi, Csoszánszki. Csere: Bessenyei, Forgács, Berkes.

ScoreGoal Kecskemét: Krajcsi – Pál, Fekete M., Tomic, Szabó J. Csere: Rigó – Hajnal, Biró, Kajtár, Milosavljevic, Suscsák, Nádudvari.

Gól: Szabó J. az 1., a 9., a 27., Pál a 3., Milosavljevic az 5., a 11., a 26., Fekete M. 8., Tomic a 8., Suscsák a 20., 27., Biró a 29., a 37., Nádudvari a 32., Hajnal a 36. percben.