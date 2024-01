Szabó József kisdiákként a József Attila Általános Iskolában ismerkedett meg a birkózással. Testnevelő tanára, Kerék Csaba invitálására vett rész egy városi birkózó bajnokságon, ahová minden előzetes felkészülés nélkül jelentkezett. A versenyen jól „elverték” ugyan, de a kedve nem ment el a birkózástól, sőt örök életre szóló barátságot kötött a sportággal. Köszönhető ez többek között Besze László mesteredzőnek, aki olyan karizmatikus személyiség volt, hogy magával ragadta a gyerekeket. Nem csak az edzéseken, de azon túl is odafigyelt a tanítványaira. Figyelemmel kísérte tanulmányi eredményeiket és a magánéletüket is. Ugyanakkor az edzések jó hangulata, a közösség is vonzó volt Szabó József számára. Az edzéseken nagyon sok tehetséges birkózó között találta magát, akik gyorsan befogadták maguk közé, így megpecsételődött a sorsa, az edzőterem és a birkózószőnyeg lett élete legfőbb helyszíne. Elszántságának és kitartásának köszönhetően 1977-ben aranyjelvényes ifjúsági versenyző is volt.

Tanulmányai után a munka és a családalapítás mellett kevesebb ideje jutott a sportra, ám később amikor megszülettek a gyermekei, Róbert és Emese velük együtt újra járni kezdett az edzésekre. A Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület elnökének, Ván Jenőnek a felkérésre kapcsolódott be az edzői munkába. A birkózóedzéseket a Petőfi Gépészeti Szakközép Iskolából kivitték a lakótelepre, a Darvas iskolába, ahol a sportág egyre népszerűbb lett, egyre több gyerek kezdett érdeklődni a birkózás iránt. Az edzéseket ma már a Platán-iskolában tartják, ahová nemcsak a város iskoláiból, de a környező településekről, még Majsáról is járnak gyerekek.

Szabó József és Ván Jenő közös munkájának gyümölcse 2000-ben érett be, amikor kötöttfogásban a Kiskunfélegyházi Birkózó Egyesület csapata országosan a legeredményesebb lett.

Ez a sikersorozat azóta is folytatódik, hiszen az egyesület versenyzői szinte minden megmérettetésről dobogós helyezéssel térnek haza.

Legeredményesebb versenyzői közt vannak a saját gyermekei is. Lánya, Szabó Emese Európa Bajnokságon ezüstérmet szerzett, az egyetemi és főiskolai világbajnokságon pedig bronzérmes lett. Fia, Szabó Róbert a felnőtt válogatott keretbe is bekerült. Rajtuk kívül az utánpótlás világversenyeken több tanítványa is dobogós volt. Versenyzői eljutottak a világ legtávolabbi pontjaira: többek között az USA-ba, Japánba, Kínába, Mongóliába és Kirgizisztánba is. Tanítványai közül eddig 13 diák nyert felvételt a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiára.

Szabó Józsefet arról is kérdeztük, hogy miért ajánlaná a birkózást a gyerekeknek? Elmondta, a birkózás a legsokoldalúbb sportág, a gyerekek minden porcikáját átmozgatja, megtanítja őket „túlélni”, talpon maradni, ha kell felülkerekedni a másikon. A birkózás a tévhittel ellentétben nem nevel agresszivitásra, hanem éppen a belső szorongásból vagy gátlásosságból eredő feszültségeket oldja, a gyermek akaratlanul is megismeri saját tűrőképességének határait, kiegyensúlyozott és okosan nyílt lesz, azaz meri vállalni véleményét tetteit. A bátortalanból magabiztosan bátor gyerek lesz, gondolkodása racionálisabbá válik, könnyebben és gyorsabban tanul, testileg kiadja energiáit, de szellemileg felfrissül – sorolta a birkózás mellett szóló érveit Szabó József, aki azt is hozzátette, hogy az egyesület sikereihez nagyban hozzájárulnak a szülők is, akik szintén nagyon jó közösséget alkotnak, és minden támogatják az egyesület munkáját.

Félegyháza első olimpikonját is a birkózásnak köszönheti

Szabó Józseftől azt is megtudtuk, hogy a birkózásnak több mint százéves múltja van Kiskunfélegyházán. Dr. Varga Béla volt az első, aki világbajnoki címet szerzett 1911-ben, majd 1912-ben a stockholmi olimpián bronzérmet. A magyar birkózás hőskorának egyik legmeghatározóbb alakja volt, akinek példája és szakmai segítsége révén indult el Félegyházán is a birkózó sport több mint 100 évvel ezelőtt.

Dr. Varga Béla sebészorvos, birkózó világ- és Európa-bajnok, nyolcszoros magyar bajnok, olimpiai bronzérmes, akinek acélizmok, ragyogó technika, villámgyors mozgás jellemezték stílusát. Nemcsak a világbajnokságot nyerte meg, de Radvány Ödönnel együtt ők rakták le a később világhírre emelkedett magyar birkózósport technikai és elméleti alapjait. A félegyházi sportegyesület évente emlékversenyt rendez a tiszteletére, mint ahogy Besze Lászlóra is versennyel emlékeznek minden évben.