A Bordánynak még nem volt pontja ebben az idényben, így könnyűnek tűnő kirándulás várt a Silandra. Így is indult a meccs, hiszen alig három perc alatt háromszor talált be a vendég gárda, Kanyó János duplázott, közte Kiss Szabolcs is eredményes volt (0–3). A Bordány viszont alaposan felszívta magát, rendre kihasználva a kecskeméti védekezési hibákat, ennek eredményeként a 9. percben Meszes és Márton duplái után már a hazaiaknál volt az előny (4–3). Szünetig további izgalmak maradtak még, Szabó és Kanyó ismét megfordította az állást, de Márton alakított ki végül az 5–5-ös félidei állást. Fordulás után Kanyó megint gyorsan duplázott, illetve Pászti is betalált, s bár a hajrában a hazaiak megint feljöttek egy gólra, Kanyó hatodik találatával lezárta a meccset (7–9).

Bordány SK–Dirner Siland FC 7–9 (5–5)

Zákányszék. V: Minda (Halász, Vajda)

Bordány: Balogh – Márton, Gyuris, Meszes, Vas. Csere: Czékus, Halászi

Siland: Czakó – Szabó G., Tóth K., Kanyó J., Kiss Sz. Csere: Pászti, Böde, Kanyó M., Herczeg.

Gól: Márton (6., 9., 14., 36.), Meszes (8., 9.), Halászi (37.) ill. Kanyó J. (2., 3., 10., 24., 30., 40.), Kiss Sz. (2.), Szabó G. (12.), Pászti (27.).