A saját, előző hónapokban nyújtott remek teljesítményének köszönhetően immáron tét nélküli mérkőzésen fogadta a hétcsapatos mezőny tabelláján az 5. helyen álló, fővárosi Palota RSC-t a kecskeméti Röpke. Erki Milán vezetőedző tartotta a szavát, ezen a mérkőzésen azoknak szavazott bizalmat, akik az edzésmunkában az egész ősz folyamán teljes intenzitással részt vettek, viszont a bajnoki mérkőzéseken kevesebb játéklehetőséget kaptak. Ők pedig éltek a lehetőséggel.

Egy szoros, végig kiélezett első játszma után, amelyben a vendégek 23 szerzett pontig jutottak, következett egy – hazai szempontból – viszonylag nyugodtabb második szett, amelyet 25–17 arányban zártak le a kecskemétiek. A harmadik játszmának is volt olyan szakasza, amikor volt bőven hazai előny, a Palota RSC azonban nagy akarással feljött, és egy izgalmas hajrában behúzta a harmadik etapot. A zárófelvonást aztán határozott fellépéssel indította a Röpke, és bár a vendégek a szett derekán kis híján visszajöttek egy tízpontos hazai vezetésből, a kecskeméti hölgykoszorú újra kezébe vette az irányítást, és végül 25–16- arányban nyerte a negyedik etapot, és ezzel 3–1 arányban a mérkőzést. Ennek a győzelemnek köszönhetően a HÉP-Kecskeméti RC Röpke a Közép csoport tabellájának az élén végzett, a második helyre a Károli Gáspár Református egyetem, a harmadikra pedig a Közgáz futott be.

– Az eddig kevesebb lehetőséget kapó játékosok voltak ma a főszereplők, végig ők játszottak, és örömmel nyugtázhatom, hogy éltek is a lehetőséggel – nyilatkozta a mérkőzést követően Erki Milán. – Jó teljesítményt nyújtva irányítottuk a mérkőzést, Somodi Zselyke egészen kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A találkozón azért volt néhány kisebb megingásunk, ezt a Palota azonnal ki is használta, és így megnyerte a harmadik szettet. Ettől függetlenül gratulálok a lányoknak, nagyon ügyesek voltak, jól küzdve nyerték meg a találkozót. Alapszakasz győztesként várhatjuk tehát a rájátszást. Mégpedig a felsőházban. Február 10-én kezdődik meg a bajnokság következő szakasza. A csapat önbizalma megjött az ősz folyamán, tavasszal is úgy fogunk nekimenni minden mérkőzésnek, hogy szeretnénk megnyerni.

HÉP-KRC Röpke–Palota Röplabda Sport Club 3–1 (23, 17, -23, 16)

Kecskemét, Árpádvárosi Sportcsarnok, játékvezetők: Gyulai Géza, Vigh Andrea.

HÉP-KRC Röpke: Somodi, Kökény, Kiss L., Vezsenyi, Szarka, Illés. Liberó: Kispeti, Szűcs. Csere: Horváth J., Sanchez, Csányi. Vezetőedző: Erki Milán. Másodedző: Farkas Péter.

Palota RSC: Fülöp, Hakkel, Misinszki, Király Cs., Fekete, Király D. Liberó: Garay. Csere: Hámori, Soós. Vezetőedző: Valasik Marietta.