Bogues kettő plusz egyes akciója adta meg az alaphangot, majd az amerikai ismét vonalra állhatott két büntetőhöz, amiket be is dobott. Ostojic a sarokból hintett be egy triplát, majd Hicks egy büntetővel vette át a vezetést a ZTE-nek. Csátaljay hármasára Lukovic azonnal reagált, de Hicks nehezen volt tartható a vendégeknél. Dramicanin is feliratkozott a pontszerzők közé, majd a gyűrű alatt volt határozott, így 21–18-ra ellépett a hazai csapat. Ivkovic hármasa után 28–22-re váltott a kijelző. Lukovic egy akcióból hármat tette hozzá, s végül 33–25-re vezetett egy negyed után a Kecskemét.

Két kettessel zárkózott a vendég alakulat, majd egy triplát is értékesített Hicks. A felgyorsult tempó több hibát hozott mindkét együttesnél, sokáig nem tudtak betalálni. Hicks végül egy távolival törte meg a csendet, és fordított a ZTE. Sinik és Dramicanin gondoskodott róla, hogy ez csak átmeneti legyen. Lendületben maradt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, és ebben oroszlánrészt vállalt a csapatkapitány, Wittmann Krisztián. Vezényletével még tovább növelte fórját a KTE, a félidőre 54–44-gyel mehettek a felek.

Két vendég és egy hazai kettes esett a harmadik felvonás első perceiben, majd több pontatlanság is akadt a csapatok játékában. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét tudott jól reagálni ezután, Karahodzsics és Lukovic pontjaival 62–48-ra módosult az eredmény, amely után a ZTE időt kért. A vendégek minden tőlük telhetőt megpróbáltak, ám a KTE-hengerrel érdemben nem tudtak mit kezdeni. Dramicanin kosarát követően 69-53 állt az eredményjelzőn. Jött aztán a fordulat az etap hajrájában, és sorra estek be a ZTE dobásai. 69–61-nél már Ivkovic Stojannak kellett időt kérnie. Sikerült stabilizálni a játékot, Lukovic és Karahodzsics pontjai is jókor érkeztek, így 73–64-gyel jöhetett a záró negyed.