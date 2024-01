A kecskeméti vezetőedző, Szabó István a két fiatal, Hatvani Dániel és Szamosi Csanád mellett ezúttal – elővigyázatosságból – Matheus Leoni és Lukács Dániel játékára nem számított. Mind a két játékos külön munkát végzett egy-egy, még hétfőn összeszedett enyhébb sérülés miatt, emiatt nem kerültek be a meccskeretbe.

Az első félidőt nem kezdte jól a hírös városi gárda, a lengyelek járatták a labdát, és meddő mezőnyfölényt alakítottak ki. A 12. percben egy középpályán eladott labdából indult el a Ruch, az akció végén Kozak cselezett jobbról befelé, majd ballal, 16 méterről a hosszú felső sarokba tekert, 1–0. A gól után fokozatosan javult fel kecskemétiek játéka, a 18. percben aztán Pálinkás harcolt ki büntetőt. Szokás szerint Horváth állt oda a labda mögé, de Stipica kitalálta a gondolatát, és hárítani tudott. A folytatásban sem vett vissza a KTE, Banó-Szabó első lövését még fogta Stipica a 26. percben, de három perccel később már bravúrt kellett bemutatnia, amikor Zeke lapos beadása után újra lőhetett a középpályás. Ekkora már inkább védekezésre voltak kénytelenek berendezkedni a lengyelek. A 32. percben aztán vezettek egy veszélyes kontrát, ezúttal is a lengyel vezető gólt jegyző Kozak fejezte be egy lövéssel az akciót, de Varga szépen hárított.

Szünetben szinte teljes sorcsere következett mindkét oldalon, de a játék képe nem változott. Sorjáztak a kecskeméti helyzetek, két perc elteltével Helmich lőtt a jobb felső sarok fölé, majd az 50. percben Szendrei hozta tiszta ziccerbe Kovácsot, aki azonban a kapusba lőtt. A 60. percben Meszhi egy jó átvétel után a bal felsősarkot vette célba, de a keresztlécről fölé pattant lövése. A 66. percben góllá érett a nagy lila-fehér fölény, Szendrei volt erőszakos, majd 16 méterről nagy gólt lőtt a bal felső sarokba, 1–1. Bár a lengyelek kevés veszélyt jelentettek a kecskeméti kapura, de aztán két perc alatt kétszer is nagy bravúrra volt szüksége a kecskeméti kapuban – ekkor már Kersáknak. Előbb egy veszélyes, léc alá tartó tekerést tolt ki, majd egy szögletet követő fejes hárított bravúrral. A hajrában még mindkét csapat előtt adódott lehetőség, de Helmich zsinóron húzott kapáslövését kitolta a lengyel portás, így maradt az 1-1.

– A terveknek megfelelően tudtuk lejátszani ezt a mérkőzést, igaz, Leoni és Lukács még elővigyázatosságból nem lépett pályára – értékelt a találkozó lefújását követően Szabó István. – Egy kicsit csalódott vagyok az első tizenöt perc miatt, mert rosszul kezdtünk, taktikai problémáink is voltak, ezt természetesen át kell majd beszélnünk, mert ekkora előnyt nem adhatunk egyetlen ellenfélnek sem. A Ruch Chorzow megérdemelten szerezte meg a vezetést, de aztán átvettük az irányítást, sok helyzetünk volt, még büntetőt is hibáztunk. Azonban a játék azon elemeit, amelyekre ma kíváncsi voltam, ekkor már meg tudtuk valósítani. A második félidőben nagyon meg voltam elégedve a fiatalokkal, végig nagy iramot diktáltak, akkor is eljutottunk helyzetekig, kapufáig, illetve lőttünk egy szép gólt. A rutintalanság bizonyos szituációkban még kiütközött, de ez a meccs nagyon jól szolgálta a felkészülésünket. Nagy volt az iram, mindkét csapat nyerni akart, a lengyel csapatokra jellemzően a Ruch is nagyon rendben volt fizikálisan, de ilyen téren is felvettük velük a ritmust. Csütörtökön újra két edzést tartok a keretnek, aztán pénteken újabb két mérkőzéssel zárjuk az edzőtábort, amelyeken ismét 90 perces terhelést kapnak a játékosok – utalt a következő feladatokra a mester.

Ruch Chorzow (lengyel Ekstraklasa)–Kecskeméti TE 1–1 (1–0)

KTE (1. félidő): Varga B. – Májer, Szabó A., Belényesi, Katona L., Zeke – Vágó, Zsótér, Banó-Szabó, Horváth K. – Pálinkás.

KTE (2. félidő): - Kersák – Nagy O., Szűcs K., Polyák, Iyinbor, Zeke (Artner 70.) – Derekas, Helmich, Kovács K., Meszhi – Szendrei. Vezetőedző: Szabó István

Gól: Kozak (12.) ill. Szendrei (66.)