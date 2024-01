– Az első mérkőzésünk volt, az nyilvánvaló vált, – és természetesen nem is lepett meg bennünket –, hogy még rengeteg tennivalónk van a bajnokság kezdetéig – értékelt Koch Tamás, a Bajai LC vezetőedzője. – Rögtön az első edzőmeccsünkön új felállással is próbálkoztunk. A védelmünk meglehetősen szellős volt ezen a délutánon, erre utal a hazai pályán bekapott öt gól is. Mindenki játéklehetőséget kapott, aki itt volt. A keret létszáma tekintetében egyébként egész jól állunk. Majdnem húszan vagyunk, ez megfelelőnek tűnik a tavaszi idény előtt. Remélem, hogy a rajtra megtaláljuk azt az ideális csapatot és felállási formát, amellyel eredményesek lehetünk.