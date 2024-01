Először jutott túl december elején a futsal NB III.-ban szereplő, ott hét forduló után listavezető NNC Frogs Lajosmizse a Magyar Kupa első fordulóján. Ennek köszönhetően a lajosmizseiek már hétfőn este megkezdik az idei hivatalos mérkőzések sorozatát, nem is akármilyen találkozóval, hanem egy olyannal, amely minden tekintetben ez év egyik kiemelkedő eseményének számít az egyesület életében, hiszen tétmérkőzésen először mérkőznek meg első osztályú együttessel: a futsal NB I.-ben vitézkedő Debreceni EAC csapatát fogadják.

Dobosi Zsoltot, a csapatkapitányt kérdeztük először arról, hogy miután a gárda az élen zárta az őszt, három pont előnnyel a másodikhoz képest – hat győzelem, egy vereség mérleggel, 56-23 a gólkülönbséggel –, és az utolsó bajnoki mérkőzését már viszonylag régen, december 13-án játszotta le, hogy mivel töltötte a keret december hó második felét. – Az NNC Frogs kerete természetesen pihenőt kapott, ugyanakkor ez az az időszak, amikor tengernyi teremtornát rendeznek országszerte, tehát Bács-Kiskun vármegyeszerte is, és a csapattársaim és jómagam is több ilyen rendezvényen szerepeltünk, hol hivatalos, hol nem hivatalos csapatokban, ad hoc baráti társaságokban – felelte a kérdésre a csapatkapitány. – A játékból tehát senki sem esett ki. Ráadásul január elején már több klubnál is megkezdődik az alapozás – hiszen az idén meglehetősen korán indulnak a bajnokságok –, a Frogs keretében is sok a nagypályás labdarúgó, a labdától tehát senki nem vált el hosszú időre.

A Frogs ellenfele, a debreceni egyetemisták csapata jelenleg a 7. helyet foglalja el az NB I-es tabellán. A felsőházi rájátszásra idén is komoly eséllyel pályáznak a hajdúságiak, mivel ők is 23 pontot gyűjtöttek a hatodik, rájátszást érő helyen tanyázó, a futsal berkekben magasan jegyzett, patináns klubbal, az Aramissal együtt. Nehéz feladat vár tehát a lajosmizseiekre, a csapatkapitányt arról faggattuk, hogy milyen eredményt érez reális célkitűzésnek az összecsapás előtt, és hogy mivel lenne elégedett a lefújás után. – Természetesen jól tudjuk, hogy az összecsapás esélyese a Debrecen. Aki ugyanakkor sportolásra adja a fejét, az igenis győzni akar, nem vagyunk ezzel mi sem másként, vagyis nagyon szeretnénk meglepni a hajdúságiakat, és továbbjutni a kupában. Az osztálykülönbséget és a két klub lehetőségeit figyelembe véve azonban a racionalitás azt mondatja velem, hogy ha sikerül velük egy – lehetőleg minél tovább – szoros mérkőzést játszanunk, annyira megnehezíteni a dolgukat, hogy ne csak egy kellemes kirándulás legyen a számukra a lajosmizsei túra, és két-három gólos közelségben tudnánk őket tartani a lefújásra, azzal már elégedett lennék. Amennyire lehet, mindannyian igyekszünk fel is készülni olyan értelemben, hogy a ma már bőven rendelkezésre álló videóanyagokat szorgalmasan nézegettük, elemezgettük, felkészülve arra, hogy mire számíthatunk, mire kell fokozottan odafigyelnünk – utalt a felkészülésre Dobosi Zsolt.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. A mérkőzést nem csak a csapat, hanem a szurkolók is nagy lelkesedéssel várják, a találkozót hétfőn este 19 órai kezdettel vívják meg a lajosmizsei Polyák Imre Sportcsarnokban.