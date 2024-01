Csütörtökön este sok kérdésre választ kaphatunk majd, hiszen egy hazai siker biztosítaná a negyedik helyet az SG Kecskemét Futsal számára az alapszakaszban. Sőt, ha a Maglód–Veszprém összecsapás kedvezően alakulna, akkor akár a 3. hely is meglehet a kék oroszlánok számára, erre azonban a tabellára pillantva nem érdemes nagy tétben fogadni. Ez azért is fontos, mert a felsőházba visznek magukkal pontokat a gárdák az alapszakaszban elért helyezésük alapján. Az első Haladás 7, a második Berettyóújfalu 5 egységgel gazdagodik, ez már biztos. A Kecskemét legjobb esetben harmadik, legrosszabb esetben ötödik lehet még a végjátékban, így viszont 4, 3, vagy 2 egységet vihet még magával. Nagyon nem mindegy, ki milyen előnyből, vagy éppen hátrányból vág neki a kiegyenlített mezőnyt alkotó rájátszásnak, mely a végső helyezések szempontjából döntő fontossággal bír már.

A forgatókönyv egyszerű, ha a ScoreGoal megveri a Nyíregyházát, akkor a negyedik hely garantált a hírös városiak számára, az említett maglódi bravúr esetén meglehet a dobogó is. A döntetlennel maradna a negyedik helyen a gárda, viszont ha az ötödik Nyíregyháza nyerni tud, akkor helyet cserél a tabellán az utolsó kör után a két csapat. A vihető pontok fontosságával a szakmai stáb is tisztában van, így nem akarják vesztesen elhagyni a pályát, akkor is, ha hiányzókkal is számolnia kell Marko Gavrilovic sportigazgatónak.

– Fontos lesz az utolsó kör számunkra az alapszakaszban, hiszen a Nyíregyháza ellen fog eldőlni, hányadik helyen végzünk, és mennyi pontot viszünk magunkkal a felsőházi rájátszásra. Nemzetközi meccsnap lesz ebben az időszakban, és Tomicra számítanak a szerb felnőtt válogatottban, így az ő hiánya fájó pont számunkra. A nyírségiek kompakt csapatot alkotnak, gólerős játékosaik vannak, akikre oda kell majd nagyon figyelnünk. Rendkívül nehéz és kiélezett csatára számítok. Nálunk biztos lesz némi változtatás, hiszen a rotációnk rövid lesz. Mindenképpen azért küzdünk majd, hogy megszerezzük a három egységet, és ezzel arra is meglehet az esély, hogy a dobogón végezzünk. Szurkolóink támogatására különösen szükségünk lesz most. Bízom benne, hogy sokan ott lesznek mellettünk csütörtökön, és az extra energiákból táplálkozva a végén közösen ünnepelhetünk sikert – mondta az SG Kecskemét Futsal szakvezetője a mindent eldöntő találkozó kapcsán.

Az utolsó alapszakasz mérkőzés csütörtökön 18 óra 30 perckor kezdődik a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban.