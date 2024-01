Lehoczky Roland Patrik mindössze 21 éves, de már letette védjegyét a magyar futball társadalomban, mert a legmagasabb osztályban is rúgta a labdát. A FŐNIX-Gold FC-ben kezdte labdarúgó pályafutását, onnan került az MTK korosztályos csapatához. A fővárosi klub fél évre kölcsönadta a Szentlőrincnek, majd utána visszakerült az MTK-hoz. Nem tartott azonban sokáig a budapesti szereplése, mert az egyesülete ismét kölcsönadta, ezúttal az Ajka NB II-es gárdájának. Ott ismerkedett meg Kis Károllyal, aki abban az időben a bakonyiak vezetőedzője volt. Lehoczky jó benyomást tett a vezetőedzőre, főleg nagy munkabírása miatt, mert amikor most nem régen aláírta Kis Károly a Tiszakécskei LC szerződését, mindjárt javasolta, hogy a támadó középpályást szeretné a csapatában látni. A szakmai vezetés eleget tett a kérésének, és így Lehoczky Roland már a Tiszakécske játékosa. Az őszi szezonban azonban még a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es csapatának a tagja volt, és játszott is első osztályú mérkőzéseken.

Lehoczky tehetségét mutatja, hogy szerepelt az U17-es és az U19-es korosztályos válogatottban is. Egyelőre fél éves szerződés köti Tiszakécskére. Nem titkolt szándéka ugyanis az, hogy a későbbiek folyamán ismét a legmagasabb osztályban szerepelhessen. Ilyenkor természetesen felmerülhet az olvasókban az a kérdés, hogy a Tiszakécskei LC színeiben? No nem, hanem valamelyik első osztályú klubban. Erre legnagyobb valószínűség szerint az MTK-nál lehetne, hiszen onnan jött kölcsönbe Tiszakécskére a fiatal labdarúgó.

Lehoczky Roland, több tiszakécskei labdarúgó társával együtt úgy látja, hogy a jelenlegi helyezésénél sokkal többet tud ez a csapat. Ő is azon van, hogy ezen változtassanak és mindent megtesz annak érdekében, hogy kikerüljenek a kieső zónából és ott legyenek a középmezőnyben. Az eredményes jó játékra szükség is lesz a tavasszal, mert a szakmai vezetés célja egyértelműen az, hogy a bajnokság utolsó mérkőzésén, vagy még előtte, ne kelljen azon gondolkodni, hogy benn marad-e a csapat a másodosztályban vagy sem. Ennek érdekében történt az is, hogy Lehoczky Tiszakécskére érkezett. Minden valószínűség szerint lesznek még olyan játékosok, akiket szeretne a klub leigazolni a mostani időszakban. Erről is tájékoztatni fogjuk majd olvasóinkat.