A párharc lefutottnak tűnt, hiszen az első meccsen a Kaposvár 3-0-ra nyerni tudott már Kecskeméten. Ennek ellenére nagy elánnal vetette bele magát a visszavágóba a KRC, mely az első szettben 17–17-ig fej-fej mellett riválisával, utána viszont 18–21-re ellépett. A Kaposvár nagyon sok ki nem kényszerített hibával dolgozott ekkor, így a KRC 19–25-re le is zárta az első partit.

A folytatásban úgy tűnt, változni fog a meccs képe, a FINO nagyon elkapta a rajtot, 5–2-nél időt is kért Deák Márk. A hazaiak két-három ponttal folyamatosan vezettek, a Kecskemét bár többször is feljött, ezt követően viszont pillanatok alatt újra gyorsan hátrányba került. 19–16-nál megint időt kért Deák Márk, ekkor pedig valami megfordult, zsinórban három pontot szerezve egyenlített a vendég gárda. Jött ugyan a hazai időkérés is, de összességében egy 6–0-os rohammal fordított a KRC, mely a végjátékban aztán 22–25-e nyert, így összesítésben feljött 3–2-re.

Riadót fújt a Kaposvár, ennek köszönhetően egy újabb szoros szett végén 25–20-ra már a hazaiak nyertek. A negyedik játszma döntő fontossággal bírt, ennek megfelelően „túlóráztak” is a csapatok. A Kecskemétnek hiába volt szettlabdája, 24–25 után a hazaiak zsinórban három pontot ütöttek be, így eldöntötték a továbbjutás kérdését. Az ötödik partiban már nem tudott megújulni a KRC, a Kaposvár 15–8-ra nyert, összesítésben pedig 3-2-re bizonyult jobbnak, így kettős győzelemmel jutott be a kupadöntőbe. A Kecskemét a bronzéremért küzdhet így tovább a sorozatban, ellenfele a Pénzügyőr lesz majd. A döntőben a MÁV Előre és a Kaposvár találkozik.

A Kecskeméti RC vasárnap 18 órakor az Extraligában folytatja szereplését, a DEAC vendége lesz a hírös városi alakulat, mely a 6. helyről várja a bajnokság folytatását jelenleg.