Az Újpest elleni edzőmérkőzésen Kis Károly az első félidőben a Kiss–Balázs, Fodor, Viczián, Valencsik, Lehoczky, Szőr, Cipf, Kocsis D., Torvund, Takács fölállásban küldte ki a pályára a csapatot, a második játékrészben pedig a Kiss–Sági, Valencsik, Viczián, Grünvald, Kryvotsiuk, Lehoczky, Bencze, Bertus, Gyurján, Zamostny tizenegy állt oda a kezdéshez. A hazai gólokat Takács, Fodor, Lehoczky, Cipf, Gyurján és Zamostny szerezték, Kiss Ágoston hálója pedig érintetlen maradt.

Amint az az összeállításban látható, szerdán már pályára lépett az a Sági Milán és Valencsik Dávid, akiknek a leigazolását a tiszakécskei klub kedden jelentette be. A huszonnyolc éves Sági Milán, aki leginkább a védelem jobb oldalán érzi magát otthon, Kozármislenyről igazolt a Tiszakécskei LC-hez. Az első felnőtt csapata a MTK másodosztályban szereplő gárdája volt. Azt követően megfordult Monoron, volt a Pécsi MFC majd a Kecskeméti TE játékosa is, majd azt követte a Kozármisleny, ahonnan most Tiszakécskére tette át a székhelyét.

A huszonhét éves, rutinos Valencsik Dávidra a tiszakécskei védelem tengelyében számít a szakmai stáb. Az eredetileg szarvasi illetőségű játékos nem egy vándormadár típus. Utánpótlás korú játékosként Békéscsabán indult a karrierje, onnan a Ferencvároshoz igazolt, az első felnőtt csapata pedig a Soroksár lett. Abban a klubban nyolc és fél évet töltött, így a Tiszakécske, – amellyel kapcsolatban Valencsik Dávidnak a meggyőződése, hogy a kerete sokkal többre hivatott – mindössze a második felnőtt csapata.