Az MVFC Berettyóújfalu kezdett élesebben, és Krajcsi, a hírös városiak portását alaposan próbára is tették. A 2. percben kecsegtető helyről jutott szabadrúgáshoz a házigazda, és a rutinos válogatott Rábl nagy gólt akasztott a kecskeméti kapuba, 1–0. Rendezte sorait a kezdeti megilletődöttség után az ScoreGoal Kecskemét Futsal alakulata, és kisebb-nagyobb helyzetekig sikerült eljutniuk, egy rögzített szituáció után azonban tovább tudta növelni előnyét az Berettyó. Ezúttal Nagy Imre zörgette meg a hálót, 2–0. Riadót fújtak a hírös városiak, és Biró került ígéretes helyzetbe, ám a szépítés – ekkor még – elmaradt. Átvette az irányítást a Kecskemét, míg a hazai csapat a kontrákra épített a vezetés tudatában. Pál kísérelt meg egy távoli lövést, az MVFC kapusa azonban védeni tudott, majd Kajtár tévesztett célt nem sokkal később. A 16. percben aztán megtört a jég: Fekete bombázta be a labdát egy szabadrúgás-variációt követően, 2–1-re alakítva az állást. A félidőhöz közelegve felpörögtek az események, a felfokozott tempót a kék oroszlánok bírták jobban idegekkel, és Tomic révén egyenlítettek, 2–2.

Nagy elánnal vetette bele magát a folytatásba a Kecskemét, és Biró révén viszonylat hamar a vezetést is megszerezte Marko Gavrilovic együttese, először mutatott vendégelőnyt, 2–3-at az eredményjelzőt. A 25. perc tájékán létszámfölényes taktikára váltott az MVFC, ám ezt jó darabig nem tudták gólra váltani. A 31. percben azonban jött a fordulat, és rövid idő alatt kétszer is be tudták venni Krajcsi kapuját, mind a két alkalommal Nagy Imre volt kétszer eredményes. 4–3-as állásnál nagy erőket mozgósított a hírös városi alakulat, ám a kapufa kisegítette a Berettyóújfalut, spt, a 35. percben tovább növelte az a házigazda, Henrique volt a befejező, 5–3. Mindent egy lapra feltéve ment előre a Kecskemét, ám a következő gólt ismét a mai napon remekül célzó Nagy Imre lőtte, kialakítva a 6–3-as végeredményt.

– Egy igazi hullámvasút volt ez a mai találkozó. 2–0-nál a Berettyóújfalunak volt esélye arra, hogy talán eldöntse a meccset, majd aztán mi álltunk 3–2-es vezetésünknél ugyanilyen helyzetben. Viszont nem tudtunk élni a lehetőséggel, és egy ilyen remek ellenfél ellen ez megbosszulta magát. Gratulálok az MVFC-nek. Nincs sok időnk a következő meccsig, a héten még Pécsre utazunk, ahol szeretnénk gyarapítani pontjaink számát, hogy minél előrébb végezzünk a felsőházi megmérettetéseket megelőzően.

MVFC Berettyóújfalu–ScoreGoal Kecskemét Futsal 6–3 (2–2)

Berettyóújfali, Pálfi István Rendezvénycsarnok, vezette: Szilágyi Norbert, Takács Ákos, Goneth Béla.

MVFC Berettyóújfalu: Mezei – Nagy I., Rábl, Izsák, Nagy K. Csere: Sándor – Korcsmáros, Da Silva, Erdei, Magyari, Nagy D., Rafael, Daróczi, Szabó P. Vezetőedző: Trencsényi János.

ScoreGoal Kecskemét: Krajcsi – Biró, Pál, Suscsák, Tomic. Csere: Rigó – Hajnal, Kajtár, Haász, Nádudvari, Fekete, Szabó Á. Vezetőedző: Koós Károly.

Gól: Rábl a 2., Nagy I. a 8., a 31., a 33., a 38., Da Silva a 35., illetve Fekete a 16., Tomic a 20., Biró a 23. percben.

Sárga lap: Nagy I. 16., Mezei 29., Rábl 34., Nagy D. 34. illetve Szabó Á. 37. perc.