Bár az utolsó előttihez utaztak a kecskeméti futsalosok, pontosan tudták, hogy elbizakodottságnak helye – ezúttal – sincs, hiszen nehéz ellenfélhez látogatnak, amelynek a tabellán elfoglalt helyezése becsapós. A 12. perc zárultakor aztán úgy tűnt, hogy bőven van esély a három pont megszerzésére, Takács Vilmos egy és Tóth Kristóf két találatával ugyanis 3–1-re vezettek a hírös városiak, miután hazai részről csak Vas Károly talált be addig. Csakhogy az első játékrész utolsó hát percéből négyszer is beköszöntek a hazaiak, így 5–3-as hazai vezetés mellett vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrész hazai góllal indult, majd kis híján Dirner-Siland egyenlítést hozott, Tóth Kristóf harmadik és Böde Krisztián első találatának köszönhetően 6–5-re megközelítették a vendégek a hazaiakat. A hátralévő időben azonban a hazaiak még négyszer, a Dirner Siland viszont csak egyszer – Pászti Botond révén – talált be, így az Apátfalva otthon tartotta mind a három bajnoki pontot.

Apátfalva SC–Dirner-Siland Futsal Club 10–6 (5–3)

Apátfalva, vezette: Nemczov Márk, Medovarszki János, Baráth János.

Apátfalva: Szalkai – Graur, Frank, Kardos, Vas. Csere: Bokor, Lakatos, Olasz.

Dirner-Siland: Szatmári – Takács, Pászti, Tóth K., Kiss Sz. Csere: Kürtösi, Böde, Marosvölgyi, Sáfrány, Herczeg.

Gól: Vas az 5., 20., 26., 36., Frank a 13., Graur a 14., 15., Bokor a 32., Kardos a 38., Olasz a 40., illetve Takács a 3., Tóth K. a 12., 12., 26., Böde a 28., Pászti a 36. percben.

Kiállítva: Takács a 24. percben.