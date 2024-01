A két csapat őszi mérkőzésén, a Messzi István Sportcsarnokban becsülettel küzdöttek ugyan a pécsi egyetemisták, de nagyon kikaptak, ugyanis azt a mérkőzést 9–0 arányban nyerték meg a hírös városiak. Becsülettel küzdött ezúttal is a Pécs, ezzel együtt alaposan bekezdett a hírös városi alakulat, óriási nyomást helyezett a hazai kapura, a hálót azonban nem bolygatták meg a vendégek, és végül a Pécs szerzett vezetést a 8. percben Bálint révén, 1–0. Sokáig nem örülhettek a hazaiak, hiszen két percre rá, a 10. percben már 1–1 állt az eredményjelző táblán, miután Suscsák értékesítette a megítélt büntetőt. Ezt követően átvette az irányítást az ScoreGoal Kecskemét Futsal alakulata, és a 14. percben Pál löketével már a vezetést is megszerezték, 1–2. Sőt, lendületben maradtak a kék oroszlánok, a 16. percben Haász cselezett, majd lőtt ballal a kapuba, 1–3. A negyedik kecskeméti gólra újra csak két percet kellett várni, azt Tomic szerezte két perccel az első félidő vége előtt. A szünet előtt még szépíteni tudtak tízméteresből a baranyaiak, 2–4-re alakítva az állást. A fordulást követően sem esett vissza a mérkőzés tempója, és a játék képe alapján még tovább növelhette volna előnyét az ScoreGoal Kecskemét Futsal. A befejezések azonban vagy pontatlanok voltak, vagy pedig a kapufa segítette ki a pécsieket. A második játékrészben gól nem is esett, így 2–4-es hírös városi sikerrel zárult a két csapat alapszakaszbeli utolsó előtti megmérettetése.

– Elégedett vagyok a győzelemmel -értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – A koncentrációnk talán most nem volt azon a szinten, mint szokott lenni, de a három pont bezsebelése volt most lényeges számunkra. Hátrányba kerültünk ugyan a mérkőzés elején, de egy pillanatra sem ijedtünk meg, hanem megmutattuk karakterünket, még az első félidőben nem csak fordítottunk, hanem előnyre is szert tettünk, és megérdemelten nyertünk. A második félidőben fegyelmezettebben védekeztünk, az összecsapás azon szakaszában a támadójátékunk volt pontatlan. Pedig a helyzeteink megvoltak ahhoz, hogy akár nagyobb különbség is kialakuljon. De nem bánkódunk, a három pont megszerzése volt a cél, és ez megtörtént. Nincs sok időnk, hétfőn zárul az alapszakasz. A Nyíregyháza ellen, hazai pályán szeretnénk győzelemmel zárni ezt a periódusát az évadnak.

PTE-PEAC–ScoreGoal Kecskemét Futsal 2–4 (2–4)

Pécs, vezette: Wittner József, Kovács Gábor, Góbi Soma.

PTE-PEAC: Molnár M. – Bálint, Karamarkovic, Bartal, Nospak. Csere: Wilkesz – Molnár Cs., Pápai, Palvek, Forró, Spánitz, Hajnal M. Vezetőedző: Élő Tibor.

ScoreGoal Kecskemét: Rigó – Pál, Suscsák, Haász, Fekete. Cser: Krajcsi – Hajnal N., Biró, Kajtár, Nádudvari, Tomic, Szabó Á. Vezetőedző: Koós Károly.

Gól: Bálint a 8., Nospák a 19., illetve Suscsák a 10., Pál a 14., Haász a 16., Tomic a 18. percben.

Sárga lap: Tomic, 19. perc.