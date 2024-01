Egy-egy elszalasztott lehetőséget követően Karahodzsics indította meg a pontgyártást, amelyre Neuwirth triplával tudott reagálni, 2–3. Buljevic zsákolt, míg Sinik bátran tört gyűrűre a másik térfélen, őt pedig Lukovic követte egy szép akcióval, 6–5. Tóth Barna volt harcias, faulttal együtt is betermelte a ziccert, majd a büntető is a helyére került, 9–7. Dramicanin is ugyanezt játszotta el, 12–8. Mócsán és Edwin hozta vissza a DEAC-ot, ám Dramicanin gyorsan válaszolni tudott, 14–12. Őrizte előnyét a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, ám Drenovac tempója után egy egységre olvadt a hazai előny, 20–19.

Tadic triplával folytatódott a küzdelem, aztán pedig Bogues állhatott a vonalra. A második büntető kimaradt, de Lukovic visszaszedte a labdát, majd a gyűrűbe terelte, 23–22. Két vendég kettes után Tadic a sarokból volt pontos, 23–29-nél időt kért Ivkovics Stojan. Mócsán hármassal, míg Tóth Barna pazar kettessel vétette észre magát, 25–32. A felfokozott tempó több hibát szült, végül Williamson törte meg a csendet, 25–34. Dramicanin fontos pillanatban kettő plusz egyes akcióval jelentkezett, 28–34. Inkább a fizikális küzdelem, mintsem a pengés megoldások jellemezték ezt követően a játékot, amelyből a DEAC jött ki jobban, így a félidőre 33–41-es vendégvezetés mellett vonulhattak a felek.

A harmadik etap első pontjai Drenovachoz voltak köthetőek, ezt követően pedig Lukovic ellen faultoltak sportszerűtlenül, 35–43.

Bogues faulttal együtt süllyesztette el a triplát, és az extra büntető is bement, 39–43. Elcserélte magát a DEAC, többen voltak a pályán a megengedettnél. Wittmann állhatott vonalra, és nem kegyelmezett, 40–43. Lukovic estében gyötörte a labdát a gyűrűbe, 42–43. Tadic pillanatai következtek, majd Wittmann triplájával lopakodott a KTE, 45–48. Nem sikerült viszont ennél közelebb kerülni, Hőgye hármasával tízre hízott a különbség, 45–55. Még egy vendég trojka hullott be, 47–58-nál Ivkovic Stojan magához rendelte tanítványait. Wittmann ritmust fogott, sorra jöttek az extra dobások tőle, ennek volt köszönhető, hogy bejött tíz alá a Kecskemét, 57–62.

Gyors pontváltással rajtolt a záró negyed, majd Mócsán büntetői voltak sikeresek, 59–66. Távolról nem ment a Kecskemétnek, közelről viszont igen. Bogues hozta közelebb a hazaiakat ziccerrel és egy büntetővel, 62–68. Mócsánt nehezen tudták tartani, 62–71. Könnyű kosarakat szerzett a DEAC, 64–76-nál időt volt kénytelen kérni a KTE stábja. Karahodzsics kapott forintos labdát a palánk alatt, Bogues pedig higanymozgással vitte végig, 68–76. A vendégek tartottak taktikai értekezletet, négy perc volt még vissza a lefújásig. Wittmann futtában tette fel palánkra a labdát, 70–76. A Debrecen lendületre kapott, 70–81-re húztak el. Ivkovic a harmadik idejét is kikérte egy perc 56 másodperccel a zárás előtt. Egész pályán védekezett a hírös városi alakulat, és elkezdték a zárkózást, 76–83. Büntetők szabdalták a folyamatos játékot, majd Kucsera hármasával 81–86-ra váltott az eredményjelző. Mócsán a vonalról, Wittmann távolról volt pontos, 84–88. Ezután viszont hiába igyekezett a KTE, a DEAC jobban sáfárkodott a lehetőségeivel, és megszerezte a győzelmet. A végeredmény: 84–90.

– Gratulálok a Debrecennek – értékelt Ivkovic Stojan, a kecskemétiek szakmai igazgatója. – Szerintem színvonalas meccset játszottunk. Mindkét csapat jól felkészült. Nálunk hatalmas probléma volt, hogy a triplák nem estek be, csak a mérkőzés vége felé. Ez nyilvánvalóan kevés egy ilyen jó csapat ellen, mint a DEAC. Kontrolláltuk a támadó lepattanóikat, kevés eladott labdánk is volt. Viszont keményebbnek kell lennünk a folytatásban. Hosszú még a bajnokság. Köszönöm a szurkolóknak, hogy ma este is remek hangulatot varázsoltak

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–DEAC 84–90 (20–19, 13–22, 24–21, 27–28)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, játékvezetők: Goda László, Györfy Rúben, Kovács Nimród (Dernei Gábor)

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Sinik 7, Bouges 15/3, Ivkovic -, Lukovics 18, Karahodzsics 6. Csere: Wittmann 17/12, Kucsera 6/6, Tóth B. 5, Dramicsanin 10. Vezetőedző: Ivkovics Sztojan.

Debrecen: Edwin 10, Mócsán 19/9, Neuwirth 6/6, Garamvölgyi -, Buljevics 14. Csere: Williamson 10, Tadics 13/9, Drenovac 12, Hőgye 6/6. Vezetőedző: Deandre Gholston.