A 2023/24-es idényben két csapat látszik kimagasodni a mezőnyből, az egyik a tizenöt győzelem mellett mindössze egy vereséget jegyző Falco Szombathely, illetve a tizennégy győzelmet arató Alba Fehérvár. Az utóbbi csapat vendégei lesznek szombaton 17 órától a kecskeméti férfi kosarasok, akik az előző körben nagyon fontos sikert arattak a Messzi István Sportcsarnokban a komoly erőt képviselő Zalaegerszeggel szemben. A ZTE elleni bravúrnak köszönhetően a bajnokságot gyengébben kezdő Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét annak a bravúrnak is köszönhetően már a 10. helyre ugrott fel a pontvadászatban.

– Nagyon fontos volt a számunkra a Zalaegerszeg ellen aratott siker – tekintett vissza az előző hétvégi mérkőzésre a nehéznek ígérkező fehérvári ütközet előtt Ivkovic Stojan, a kecskemétiek szakmai igazgatója. – kezdte a szakember. – Akárcsak korábban, azon a mérkőzésen is az egész csapat számára nagyon sokat jelentett szurkolóink szeretete. Doktor Csont kritizálta a védekezésünket, a zóna utáni tranzíciók védését. Ebben tökéletesen igaza van, az abszolúte nem működött, de véleményem szerint minden más rendben volt. Látszott a srácok teljesítményén, hogy fizikálisan utolértük magunkat. Lépésről lépésre javítjuk a játékunkat, határozottan látszik már a fejlődés. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy egyre jobbak legyünk. Az Alba ellen is maximálisan felkészülünk, főleg az erős tranzíciós játékukra. Nagyon hosszú még a bajnokság, és a menetét leginkább a hullámvasúthoz tudnám hasonlítani. Főként abban az értelemben, hogy a sérülések, betegségek nagyban tudják befolyásolni egy-egy adott csapat teljesítményét, eredményességét. Tóth Barna a ZTE ellen kapott a fejére egy ütést, de szerencsére most már jól van. Lehetséges, hogy a szombati összecsapáson pihentetni fogunk egy külföldit, így a fiatalok még több lehetőséghez juthatnak ezen a rangadón – zárta gondolatait a szakmai igazgató.

– Az előző bajnoink lejátszása után már azonnal konkrétan az Alba elleni összecsapásra készültünk

– nyilatkozta Shannon Gobues, a kecskemétiek amerikai légiósa. – Az eddig tapasztaltak alapján meggyőződésem, hogy van esélyünk van arra, hogy nyerjünk. Megnéztük több meccsüket is videón és alaposan kielemeztük a játékukat, különösen a legjobb dobóikat tanulmányoztuk. Ha őket sikerül megfégkeznünk, akkor jó esélyünk lesz nyerni szombaton. Remélem, hogy minél több kecskeméti szurkoló el tud kísérni bennünket Székesfehérvárra. Minket ők éltetnek, mi a szurkolók energiájából táplálkozunk, és ők ezőttal is nagyon sokat tudnának segíteni nekünk abban, hogy reményeink szerint borítsuk a papírformát.