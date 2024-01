Bács-Kiskun vármegye keretének az oszlopos tagja, Fehérvári Patrik, – aki egyébként már évek óta az országos játékvezetői keret tagja – amellett, hogy a viadal zárultával különdíjban is részesült, – a csapat házi gólkirálya is lett. Örömmel nyilatkozott az egész viadalról.

– A Sípmester Fesztivál mindig nagy élmény, ez nem is lehet kérdés, és az ideire is jó szívvel fogok visszaemlékezni – nyilatkozta Fehérvári Patrik arra a felvetésre, hogy ez a hétvége kiemelkedik-e az év során megszokott ritmusból. – Ahogy minden évben, az idén is különleges hétvége volt ez. A Sípmesterek fesztiválja mindig három nagyon masszív, eseménydús napot jelent a számunkra, és az idén sem volt ez másként. Pénteken utaztunk el Veszprémbe, szombaton négy mérkőzést vívtunk meg, aztán következett a gálavacsora, hogy aztán vasárnap újra három mérkőzést játsszunk le, és meneteljünk egészen a döntőig.

Arra a kérdésre, hogy melyik volt a legemlékezetesebb vagy legfontosabb mérkőzés, el is kellett gondolkodnia a bőség zavara miatt. – A legemlékezetesebb illetve a legfontosabb mérkőzés címére több mérkőzés is pályázik. A legelső összecsapáson például meccsen Csongrád vármegyét vertük 2–1-re. Már csak 32 másodperc volt hátra döntetlen állásnál, amikor egy nagyon szép csapatjáték után az én gólommal tudtunk nyerni, márpedig nagyon fontos volt a biztató rajt. A második mérkőzésen Vas vármegye ellen óriási csapatmunkával és kiemelkedő kapusteljesítménnyel sikerült 1–0-ra nyernünk, ezen a találkozón szintén az én gólommal. De ezekhez képest ha lehetséges, még emlékezetesebb az elődöntő, amelyben Baranya vármegye ellen 0–2-ről jöttünk vissza 2–2-re, majd amikor már mindenki elkönyvelte, hogy jönnek a büntetők, akkor Bacsi Levente felívelte a labdát, amit én félfordulatból előttem. Szerencsére a kapufa is velem volt, nem kifelé, hanem a hálóba pattant a labda, és ennek köszönhetően három másodperccel a vége előtt sikerült 3–2-re nyernünk és a döntőbe jutnunk. A gól utáni ünneplés is megmutatta, hogy nálunk milyen jó az összhang és milyen erős a csapategység. Egy pillanat alatt kialakult a kicsi a rakás nagyot kíván, amelynek természetesen ezúttal én voltam a legalján.

Fotó: Kapott fotó

A csapat tehát az ezüstérmeket vehette át, Fehérvári Patrik pedig különdíjban is részesült, a torna legjobb mezőnyjátokosaként. – A különdíjnak nagyon örülök, hihetetlenül jó érzés, hogy én érdemeltem ki, bár megmondom őszintén, elcserélném egy csapataranyra. Annak, hogy házigólkirály is lettem négy találattal, szintén örülök, de ennél a ténynél sokkal nagyobb örömöt okoz az, hogy a gólokkal tudtam segíteni a csapatot, és a közös jó eredményhez hozzájárulni.

Aligha téved nagyot az, aki úgy gondolja, hogy közösségépítés tekintetében ennél jobb programot, mint a játékvezetők számára megrendezett teremtorna, kitalálni sem lehetne. – Közösségépítés tekintetében valóban ez a legjobb program, bár nagyon sokat építgetnünk nekünk szerencsére már nem kell, hiszen évről évre egy összeszokott társaság lép pályára ezen a tornán, rendre kiegészülve egy-két újonccal, akik szinte azonnal fel tudják venni a torna ritmusát. Összességében elégedett vagyok a második hellyel, és örömmel mondhatom el, hogy ismét nagyot küzdött a csapat. Jövőre folytatjuk, akkor Békés vármegye lesz a szervező.