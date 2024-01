– Megtisztelő, hogy a sok remek versenyzővel együtt én is a díjazottak között lehettem. Valamint ezúton is gratulálok versenyzőmnek és edzőtársamnak, Kubatov Gézának, aki az év fekvenyomója lett, illetve régi barátomnak, Fehér Imrének a szövetség előző alelnökének, aki életműdíjat vehetett át – mondta Schauer Kornél, a bajai Sugó Power SE vezetője, aki 23 magyar, 3 világbajnoki és 3 Európa-bajnoki cím birtokosa. Zsinórban háromszor 2021 és 2022 után 2023-ban is a dobogó legfelső fokára állhatott a fekvenyomó világbajnokságon.

A sportoló elmondta, hogy az ünnepségen mindazok elismerést vehettek át, akik az elmúlt két évben jól szerepeltek a nemzetközi versenyeken, és teljesítményükért ott érmet szereztek. Kornél 2022-ben Kazahsztánban lett világbajnok, az M1 120 kilogramm kategória nyerteseként. A 220 kilogrammos teljesítményével (ekkora súlyt nyomott ki fekve), ugyanebben az évben a Budapesten megrendezett Eb-n a 120 kilogramm kategóriában I. helyezett lett. Edzőtársa, Kubatov Géza Open kategóriában II. helyezést ért el.

A tavalyi évben Dél-Afrikában jártak a bajai versenyzők, Sun Cityben, a világbajnokságon. Ezúttal szintén M1 120 kilogramm Open kategóriában állhatott fel a dobogó legfelső fokára Kubatov Géza.

– Géza eredménye rendkívüli, hiszen 19 éve nem fordult elő, hogy bárki első legyen a világbajnokságon ebben a kategóriában – tette hozzá Schauer Kornél. Tavaly augusztusban pedig Franciaországban, Merignacban zajlott a fekvenyomó bajnokság, ahol Kornél az Open 120 kilogrammban negyedik lett. Covidosan, picit lemaradva az előtte állótól csúszott le a harmadik helyről. Hírportálunknak azt is elmondta, hogy nemcsak díjazottként, hanem díjátadóként is jelen volt a rangos eseményen, az Országos Erőemelő Szövetség alelnökeként.

A csodás eredmények hátterében kemény munka áll – tudtuk meg. Heti 4–5 edzés, alkalmanként 2–2,5 órában. A bajai versenyzők nem tartanak pihenőt, legfeljebb egy-két napot hagynak ki a felkészülésben. Érdeklődtünk arról is, hogyan igyekeznek kivédeni a sérüléseket, a fájdalmakat. A recept egyszerűnek tűnik, csak be kell tartani.

– Próbálunk a táplálkozásra odafigyelni. Fontos a fokozatosság, a kontrollált mozgás, és természetesen a tudatosan felépített terhelés.

A szigorú ellenőrzés miatt semmiféle tiltott szert nem használunk, hiszen versenyeknél szigorú doppingteszt van.

Naturális felkészüléssel dolgozunk – tette hozzá a bajnok.

A tervekről is beszélt. Várják a magyar bajnokságot, ahol Kornél már nem indulhat, hiszen 10 országos bajnoki címével a háta mögött már nem nevez. Kubatov Géza idén szeretné teljesíteni a 10. bajnoki címet. Ami az idei világbajnokságot illeti, még kivárnak. A verseny Amerikában lesz, a távolság miatt ez költséges. Egyelőre az országos eseményeket szervezik, hiszen abból is akad bőven. Felhúzóverseny, diákolimpia. Mindenütt helytállnak. Erre készülnek sok-sok éve.