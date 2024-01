Derekas Zoltán igen fiatalon az FTC utánpótlásába került, ahol egészen az NB III-as tartalékcsapatig végi járta a lépcsőfokokat, 2015-ben mutatkozott be a felnőttek között. A Ferencvárostól az NB II-es Soroksárhoz vezetett az útja, a zöld-fehérek fiókcsapatában négy teljes esztendőt húzott le, ezalatt 103 mérkőzésen 12 gólt és 12 gólpasszt termelt. 2021 nyarán lett az NB I-es Mezőkövesd játékosa, ahol bemutatkozott az élvonalban, 5 mérkőzésen játszott az élvonalban. A szezon felénél Csákvárra adták kölcsön, majd 2022 nyarán Szombathelyre igazolt. A Haladásnál kitűnő formában futballozott, 28 tétmérkőzésen 4 gólnál és 3 gólpassznál járt, amikor tavaly márciusban elszakadt az elülső keresztszalagja. Sérülése miatt a tavaszi szezon hátralévő részét, valamint az őszt is ki kellett hagynia.

Derekas Zoltán azóta felépült sérüléséből, és a téli felkészülés során meggyőzte a szakmai stábot arról, hogy helye van a KTE keretében. Ezt követően aláírhatta szerződését is, miután szabadon igazolható játékosként távozott a Haladástól az előző év végén. Derekas már pályára is lépett a Csákvár elleni edzőmeccsen.

– Szabó István és Kerekes Barna is jól ismer, láttak már engem többször is játszani. Tudták mire vagyok képes, megadták az esélyt arra, hogy megmutassam, milyen állapotban vagyok. Azon leszek, hogy ezt megháláljam. A szakmai stáb az első pillanatban nagyon pozitívan várt, a társak befogadtak, mindenben segítségemre voltak. Úgy jöttem ide, hogy már az első napokban is azt éreztem, mintha évek óta itt lennék. Márciusban sérültem meg, sajnos pont akkor, amikor azt éreztem, hogyha így megy tovább, akkor újra lesz NB I-es lehetőségem. Óriási sansz ez most számomra, amihez érzem magamban a kellő önbizalmat is, mert mindent úgy csináltam eddig és a sérülésem alatt is, hogy készen álljak rá. Hálás vagyok mindenkinek, hogy ez így alakulhatott. Nagyon motivált vagyok, minden edzésen és meccsen a maximumra fogok törekedni. Szeretnék köszönetet mondani a Szombathelyi Haladásnak, hogy a sérülésem alatt is támogattak, illetve Szabó Csabának, aki pedig Budapesten felügyelte a rehabilitációmat – mondta Derekas Zoltán.