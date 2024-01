Ezen az eseményen mindenki saját kedve, ereje szerinti távokkal járulhatott hozzá a kilométerek gyarapításához. A nemzetközi kezdeményezésnek hatalmas sikere volt, és a korai, reggel 8 órási indulás ellenére csaknem 150 lelkes sportolni vágyó eredt futásnak a Kecskeméti SzC Szent-Györgyi Albert Technikum elől.

A IUSTITIA Egyesület összesített eredményei alapján közel 600 kilométert futott le a kicsikből és nagyokból álló futóközösség. Sokan közülük a hétköznapokban is szoktak és szeretnek futni, ezért örömmel vettek részt az idei, szerencsére napsütéses Yours Truly nemzetközi futáson is.