Az előkészületi mérkőzéseknek az egyik lényege az, hogy a szakemberek megnézzék azt, hogy milyen állapotban vannak a játékosok, milyen taktikát próbáljanak ki, az ellenfél ellen. A mostani felkészülési találkozónak is az volt a lényege, hogy az új vezetőedző Kis Károly lássa, hogy az eddig eltelt időben mit sikerült megvalósítani a csapatnak. A tiszakécskei játékosok közül Fodor Ferenc már játszott a kisvárdai gárdában. Szőr Levente pedig most is a várdaiak labdarúgója, csak kölcsönben szerepel Tiszakécskén. Azt talán kevesen tudják, hogy a Tisza-parti kisváros csapatának szakmai igazgatója Horváth Adrián is rúgta a labdát Kisvárdán. Cipf Dominik pedig az egykori kisvárdai játékos, Cipf Zoltán fia.

A szombat délután lejátszott mérkőzés első fél órájában a Kisvárdában az első osztályú keret játékosai léptek pályára. Ezt követően viszont már az NB III-ban játszó csapat tagjai kaptak lehetőséget. A hideg kicsit rányomta a bélyegét a játékra, ettől függetlenül jó iramú mérkőzést játszott egymással a két csapat.

A Tiszakécske egészen jól állta a rohamokat, sőt a találkozó elején nekik voltak helyzeteik, de sajnos ezeket nem tudták kihasználni.

A hazaiak gólja a mérkőzés vége felé esett, amikor is az ötösről lecsorgó labdát sikerült Rubus Tamásnak hálóba juttatni. A találkozó hajrájában egy kiállítás is történt még pedig Vinczét állította ki a játékvezető. Ez nem annyira megszokott, mert előkészületi mérkőzéseken nem igen szoktak piros lapot felmutatni a játékvezetők. A tíz főre fogyatkozott Tiszakécske a hátralévő időben jól védekezett és nem kapott több gólt.

– Több részre kell osztani a mérkőzést, akár az ő, akár a mi szempontunkból, mert mind a két csapat cserélt – értékelte a találkozót Kis Károly. – Fél óra elteltével a Kisvárda szinte az egész csapatot lecserélte. A találkozó végén mi is adtunk lehetőséget fiataloknak, illetve egy-két olyan játékosnak, akiknek nem dőlt még el a sorsa. Amíg az első félidei csapat fenn volt a pályán addig partiban voltunk, sőt hiányérzetem is volt, mert mindjárt az elején rúghattunk volna akár két-három gólt is, de a helyzeteket kihagytuk. A második félidő, főleg a cserék után már nem volt olyan, mint az első, de valahol meg kell nézni azokat is, akik kérdőjellel vannak nálunk – hangsúlyozta a vezetőedző.

A találkozó után a csapat hazautazott Tiszakécskére, ahol hétfőn folytatják az edzést. Január 16-án, kedden viszont Mezőkövesdre utaznak edzőtáborba, ahol négy napot töltenek. Ez alatt az idő alatt két felkészülési mérkőzést is játszanak a Kazincbarcika ellen január 17-én, az Eger ellen pedig január 20-án.

Kisvárda Master Good vegyes–Tiszakécskei LC 1–0 (0–0)

Várkerti Stadion, zárt kapuk mögött, vezette: Zimmermann.

Kisvárda: Kovács M. – R. Stefan, Jovicic, Kozacsuk, Melnik, Ötvös, N. Ponomarenko, Vida K., Czékus, Mesanovic, Szpaszics. A 32. perctől: B. Ponomarenko (Márton Á.), Bliznjuk (Szirota), Rubus, Králik P. (Babics), Sikorszki, Osztrovka, Bíró R., Pongó-Dankai (Ésik Á.), Szikszai, Kristófi, Kancsij.

Tiszakécske: Kiss Á. – Balázs B. (Lovas Zs.), Fodor F. (Varga D.), Szőr (Vincze P.), Grünvald, Cipf D. (Krivoscsuk), Szekér Á. (Bertus), Kocsis D. (Bencze M.), Lehoczki (Zamostny), Torvund, Takács T. (Gyurján).

Gólszerző: Rubus a 73. percben. Kiállítva: Vincze P. a 86. percben.