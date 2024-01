A szombati második edzőmérkőzésen a kecskemétiek vezetőedzője, Szabó István azoknak adott lehetőséget, akik délelőtt nem játszottak kezdőként, hiszen szeretett volna mindenkinek 90 perces terhelést adni.

A bolgárok teljes keretükkel álltak fel a találkozóra, ennek megfelelően is kezdtek, az első negyedórát alaposan megnyomták. A legnagyobb sansz a 13. percben adódott az ellenfél előtt, több lövést is blokkolása után az utolsót követően Nagy már a gólvonalról fejelte ki a labdát. Ezt követően kijöttek a szorításból a kecskemétiek. A 18. percben Helmich lépett be a tizenhatoson belülre Nagy passzával, lapos beadását Kovács azonban mellé lőtte. A 25. percben Fadgyasnak kellett megfognia bravúrral egy ziccert, a végén pedig Nagy lövése jött le egy bevetődő védőről.

A második félidőre a bolgárok teljes sort cseréltek, míg kecskeméti oldalon csak Hatvani állt be, miután Leonit kisebb húzódás miatt inkább lehozta Szabó István. Ezek után a lila-fehérek már nem is cseréltek, a frissesség pedig érezhető volt az ellenfél javára. Az 57. percben meg is szerezték a vezetést, egy középre tekert szabadrúgást Simic fejelt a léc alá, 1–0. Egy perccel később Szendrei indult meg, ballal lőtt is, de ezt fogta a kapus. A 62. percben növelte előnyét a Krumovgrad, a bal oldalon tudtak elmenni a bolgárok, majd a lapos beadásra Oktay érkezett, 2–0. Főleg mezőnyben zajlott ezután a játék, aztán a 82. percben a csereként beálló Yashar tekert a kapu jobb oldalába 20 méterről egy szabadrúgást, 3–0. A hírös városiaknak sikerült szépíteniük, a 87. percben Szendrei tolta meg okosan a labdát, majd jó 16 méterről kilőtte a hosszú sarkot, kialakítva a 3–1-es végeredményt.

Vasárnapra pihenőt adott a csapatnak Szabó István, a munka hétfőn folytatódik, majd kedden a lengyel Ruch Chrozow ellen következik az újabb felkészülési mérkőzés.

– Ahogy az első mérkőzésünk előtt is elmondtam, ezúttal is akadtak olyanok, akik kisebb egészségügyi gondok miatt kihagyták ezt a két meccset – értékelt Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője. – Ez a felkészülési időszakban benne van, de így természetesen jóval szűkebb volt a meccskeretünk a délutáni találkozóra. Mégis meg kell dicsérnem a fiatal játékosaimat, mert nagyszerűen helyt álltak, a másik oldalon brazil légiósok mellett többek között bolgár válogatott is szerepelt. Ennek ellenére 55-60 percig teljesen jól álltuk a sarat, nekünk is adódott helyzetünk, de el kell ismerni, a Krumovgrad végül megérdemelten nyert. A szünetben teljes sort cseréltek, illetve még ezután is változtattak, itt már kijött a frissességből fakadó különbség is. Sok pozitív visszajelzést kaptam a fiataloktól, nagyszerűen dolgoztak és 90 percen át törekedtek azoknak a feladatoknak a teljesítésére, amiket kiadtam nekik. Ellenfelünknek gratulálunk, ez nekünk is tanulság, amit közösen kielemezhetünk majd. A vasárnap pihenőnap lesz, aztán hétfőn pedig két edzés, kedden pedig újabb meccs vár ránk – értékelt Szabó István

Krumovgrad (bolgár I. osztály) – Kecskeméti TE 3-1 (0-0)

KTE: Fadgyas – Nagy O., Szűcs K., Polyák K., Iyinbor, Leoni (Hatvani 46.) – Derekas, Helmich, Meszhi, Kovács K. – Szendrei. Vezetőedző: Szabó István

Gól: Simic (57.), Oktay (62.), Yashar (82.) ill. Szendrei (87.)